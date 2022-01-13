2022年10月1日至2日，新安县对主城区开展区域全员核酸检测时，除在管控人群中发现2混管异常外，其他均为阴性。

2022年10月1日至2日，新安县对主城区开展区域全员核酸检测时，除在管控人群中发现2混管异常外，其他均为阴性。 关于新安县主城区全员核酸检测结果的通告 2022年10月1日至2日，我县对主城区开展区域全员核酸检测时，除在管控人群中发现2混管异常外，其他均为阴性。经追阳和市疾控中心复核，分别判定2例新冠肺炎无症状感染者。 按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，我县已对相关人员落实分类隔离管控措施。 目前疫情防控形势严峻复杂，外防输入、内防传播压力增大，防控工作绝对不能松懈。请广大群众及来返新人员自觉遵守疫情防控有关规定，积极履行法定义务，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣；主动落实疫情防控要求，切实织密织牢疫情防控防线。 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年10月3日