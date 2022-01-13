2022年10月1日至2日，新安县对主城区开展区域全员核酸检测时，除在管控人群中发现2混管异常外，其他均为阴性。
2022年10月1日至2日，新安县对主城区开展区域全员核酸检测时，除在管控人群中发现2混管异常外，其他均为阴性。
关于新安县主城区全员核酸检测结果的通告
2022年10月1日至2日，我县对主城区开展区域全员核酸检测时，除在管控人群中发现2混管异常外，其他均为阴性。经追阳和市疾控中心复核，分别判定2例新冠肺炎无症状感染者。
按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求，我县已对相关人员落实分类隔离管控措施。
目前疫情防控形势严峻复杂，外防输入、内防传播压力增大，防控工作绝对不能松懈。请广大群众及来返新人员自觉遵守疫情防控有关规定，积极履行法定义务，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣；主动落实疫情防控要求，切实织密织牢疫情防控防线。
新安县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年10月3日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605