这三类人无须取票！隋唐大运河文化博物馆出台适老服务新举措

今日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，为方便60岁以上老年人、残疾人以及退役军人进馆参观，该馆规定这三类人群不需要再去票务中心取票。60岁以上的老年人，可直接在门口闸机处刷身份证入馆参观，残疾人以及现役军人需出示有效证件方可入馆参观，陪同人员不超过2人。
今日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，为方便60岁以上老年人、残疾人以及退役军人进馆参观，该馆规定这三类人群不需要再去票务中心取票。60岁以上的老年人，可直接在门口闸机处刷身份证入馆参观，残疾人以及现役军人需出示有效证件方可入馆参观，陪同人员不超过2人。
今日，记者从隋唐大运河文化博物馆获悉，为方便60岁以上老年人、残疾人以及退役军人进馆参观，该馆规定这三类人群不需要再去票务中心取票。60岁以上的老年人，可直接在门口闸机处刷身份证入馆参观，残疾人以及现役军人需出示有效证件方可入馆参观，陪同人员不超过2人。
目前，隋唐大运河文化博物馆实行“限量、预约、错峰”的开放政策，请您提前在隋唐大运河文化博物馆微信公众号上进行预约，入馆需配合工作人员查验，入馆后，须全程正确佩戴口罩，文明有序观展。
该馆目前设有“国运泱泱—隋唐大运河文化展”“洛阳考古百年专题展览”以及刚开展的“花开运河岸——牡丹主题美术画作精品展”。如您在参观期间有任何疑问或者需要帮助，可拨打咨询电话65556001。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
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