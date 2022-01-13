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中到大雨、气温最低8℃！洛阳将迎强冷空气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.02 14:09

　　受强冷空气影响，4日起洛阳将迎来大降温，预计最高气温跌至12℃，提醒公众及时添衣，预防感冒。

　　本轮强冷空气影响范围极大。2日，中央气象台发布史上最早寒潮预警：受强冷空气影响，预计，10月2日14时至10月6日20时，我国中东部大部地区气温普遍下降8℃～12℃，内蒙古中东部、东北地区、陕西大部、山西南部、黄淮、江淮、湖南北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、浙江北部等地降温12℃～16℃，其中内蒙古中部、黑龙江东部、吉林东部、河南南部、湖北、安徽中北部等地部分地区降温幅度可达18℃以上。

　　据洛阳市气象局分析，未来一周受西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，洛阳多阴雨天气。受较强冷空气影响，3日下午至4日有5级左右偏北风，阵风6级～7级；4日至6日气温大幅下降，最高气温将降至12℃～14℃。具体预报如下：

　　2日(周日)：阴天转小雨，夜里北中部地区有中雨，气温20℃～26℃。

　　3日(周一)：阴天有中雨，偏南部分地区有大雨，东北风2级～3级增大至5级左右，气温14℃～22℃。

　　4日(周二)：阴天有小雨，南部有中到大雨，东北风5级减小到3级左右，气温9℃～12℃。

　　5日(周三)：阴天有小雨，南部有中到大雨，气温8℃～12℃。

　　6日(周四)：阴天到多云，部分地区有小雨，气温9℃～15℃。

　　7日(周五)：多云转晴天，气温11℃～19℃。

　　8日(周六)：晴天间多云，气温10℃～20℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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