中到大雨、气温最低8℃！洛阳将迎强冷空气

受强冷空气影响，4日起洛阳将迎来大降温，预计最高气温跌至12℃，提醒公众及时添衣，预防感冒。

受强冷空气影响，4日起洛阳将迎来大降温，预计最高气温跌至12℃，提醒公众及时添衣，预防感冒。

本轮强冷空气影响范围极大。2日，中央气象台发布史上最早寒潮预警：受强冷空气影响，预计，10月2日14时至10月6日20时，我国中东部大部地区气温普遍下降8℃～12℃，内蒙古中东部、东北地区、陕西大部、山西南部、黄淮、江淮、湖南北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、浙江北部等地降温12℃～16℃，其中内蒙古中部、黑龙江东部、吉林东部、河南南部、湖北、安徽中北部等地部分地区降温幅度可达18℃以上。

据洛阳市气象局分析，未来一周受西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，洛阳多阴雨天气。受较强冷空气影响，3日下午至4日有5级左右偏北风，阵风6级～7级；4日至6日气温大幅下降，最高气温将降至12℃～14℃。具体预报如下：

2日(周日)：阴天转小雨，夜里北中部地区有中雨，气温20℃～26℃。

3日(周一)：阴天有中雨，偏南部分地区有大雨，东北风2级～3级增大至5级左右，气温14℃～22℃。

4日(周二)：阴天有小雨，南部有中到大雨，东北风5级减小到3级左右，气温9℃～12℃。

5日(周三)：阴天有小雨，南部有中到大雨，气温8℃～12℃。

6日(周四)：阴天到多云，部分地区有小雨，气温9℃～15℃。

7日(周五)：多云转晴天，气温11℃～19℃。

8日(周六)：晴天间多云，气温10℃～20℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)