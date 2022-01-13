偃师商城遗址有专属LOGO图案了！

2日，记者从偃师区二里头与商城遗址保护服务中心获悉，偃师商城遗址有了专属的LOGO(标志)图案。

2日，记者从偃师区二里头与商城遗址保护服务中心获悉，偃师商城遗址有了专属的LOGO(标志)图案。

据了解，2022年3月，偃师区文物局策划实施了偃师商城遗址的LOGO设计活动，经过多轮筛选、修改、完善、评审，并根据社会调查的大众认可度和专家组的专业分析、实名投票等，最终选出该方案。

据介绍，该方案展示了偃师商城遗址最突出的规制特点：规整的三重城垣(大城、小城、宫城)，发达的水利用系统(四周环合的护城河，穿城而过的水渠)。在中轴对称的图案布局大前提下，通过“对称中的不对称”，既体现了“择中立宫”的中国早期都城制度，也揭示了偃师商城遗址先小城、后大城的历史演变。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 林永伟 王雷 文/图)