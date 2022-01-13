2日，记者获悉，根据冬季森林防火要求，为确保自然生态资源和广大游客朋友们的安全，龙峪湾景区于10月1日起暂时闭园，开园时间另行通知。
2日，记者获悉，根据冬季森林防火要求，为确保自然生态资源和广大游客朋友们的安全，龙峪湾景区于10月1日起暂时闭园，开园时间另行通知。
2日，记者获悉，根据冬季森林防火要求，为确保自然生态资源和广大游客朋友们的安全，龙峪湾景区于10月1日起暂时闭园，开园时间另行通知。
龙峪湾景区位于栾川县庙子镇，是集森林景观、山岳风光、水域风光等于一体的旅游休闲度假风景区。闭园期间，景区停止一切旅游接待服务，咨询电话：0379-66669112。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 侯豫炯 文/图)
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