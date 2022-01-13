洛阳古墓博物馆成热门打卡地 前来参观请提前预约

日前，洛阳古墓博物馆重新开放，成为火爆打卡地。截至2日，该馆前6天的票已预约满，市民参观可提前预约。

日前，洛阳古墓博物馆重新开放，成为火爆打卡地。截至2日，该馆前6天的票已预约满，市民参观可提前预约。

如果您想参观洛阳古墓博物馆，请先通过微信公众号票务预约系统预约；60岁以上人群无需预约，仅刷本人身份证即可快速入馆；由于疫情防控的需要暂不开放团队预约；身高1.3米(含1.3米)以下儿童无需预约，可直接与家长一同入馆。

特别需要注意的是，洛阳市域外观众参观须提供48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明(纸质版和电子版均可)方可入馆，暂不接待中高风险等级地区的观众和近14天内有中高风险等级地区旅居史及行程码带*的观众。

如无法按时入馆参观，观众可于参观当日20:00前在本系统申请退票，逾期无法退票，系统将自动默认该账号爽约1次。连续爽约3次的账号，将在90天内不能预约。