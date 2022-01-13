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红色沉浸式互动情景剧在中共洛阳组纪念馆上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.01 16:27

　　“现在我们都是陇海铁路上的一名工人，这是你们的工牌和每月工资。”

　　10月1日上午，红色沉浸式互动情景剧《誓言》在中共洛阳组纪念馆上演。游客在NPC(真人扮演的服务型角色)带领下，深入了解当时工人的生活、工作环境，沉浸式了解陇海铁路大罢工的来龙去脉。

　　在展厅内，NPC重现了“西厂挂牌事件”情景。1921年11月17日，洛阳西厂专管工人挂牌的比利时人狄孟故意于第二声笛音落下之后，就锁上工牌箱、紧闭大门。此时，厂门口聚集了许多等待进厂的工人，拥挤着上前拿工牌，狄孟肆意殴打工人，使工人马玉田被打得“面部是伤，头破血流”。这件“西厂挂牌事件”成为引发陇海铁路工人大罢工的导火索。

　　“哪里有剥削，哪里就有反抗，工人反抗得好！”有游客这样说道。

　　随着故事情节的不断推进，游客们沉浸其中，纷纷为工人们受到的剥削感到不公，为工人们奋起反抗叫好，为游天洋等革命者的大无畏精神所感染，为陇海铁路大罢工取得胜利而热烈鼓掌。

　　据了解，《誓言》红色沉浸式互动情景剧以“河南第一个党组织——中共洛阳组”的诞生为背景进行改编，生动再现了“西厂挂牌事件”、陇海铁路大罢工、游天洋入党、中共洛阳组成立等情节，游客仿佛回到1921年，切身感受中共洛阳组成立前后波澜壮阔的故事以及革命者的大无畏精神，接受了一次深刻的红色教育。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王丹 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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