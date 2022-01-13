国庆假期首日，洛阳市交通情况总体平稳

国庆假期首日，记者从洛阳交警部门获悉，洛阳全市交通情况平稳有序。

国庆假期首日，记者从洛阳交警部门获悉，洛阳全市交通情况平稳有序。

洛阳市公安局交警支队控制调度中心工作人员介绍，国庆假期首日上午，群众出行较平时有所增加，再加上阴天、小雨天气，宁洛高速伊阙站下站口、连霍高速洛阳站上站口出现短暂排队，洛邑古城、王城公园、应天门等景区周边交通压力稍大，但高速公路与城市区道路均未出现严重交通拥堵，全市交通情况总体平稳。

交警部门提醒，国庆假期期间阴雨天气较多，车辆失控侧滑、追尾等事故发生的风险增大，市民出行应更加注意交通安全。

路面湿滑会使汽车的制动性变差，车速越快，失控风险越大。市民驾车出行时，应双手平握方向盘，保持直线、低速行驶，尽量避免超车；转弯时缓踩刹车，以防轮胎抱死。雨天开车上路，雨水会影响视线，市民驾车出行前最好提前检查雨刮器。行车过程中车窗起雾，可以利用空调冷风吹向前挡风玻璃，有的车上还配有“一键除雾”功能，要记得打开。雨天路面湿滑，制动距离比干燥路面要长，市民驾车出行请拉大跟车距离，为自己留下处置紧急情况的时间和空间，避免事故发生。此外，遇到行人或非机动车时，司机应减速慢行，耐心避让，防止溅水。

骑车出行的市民也要注意控制速度，特别是在转弯、会车时减速慢行；不要载重或载人，会影响制动效果；避免急刹车，否则容易侧滑发生危险；骑行时不要轻易涉水；雨天骑行时应选择穿戴颜色醒目的雨衣，佩戴安全头盔；严禁边打伞边骑车，雨伞会增加骑行时的阻力，而且会破坏平衡，导致车辆重心偏离，存在很大的交通安全隐患。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)