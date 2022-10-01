10月1日上午，市民在洛阳永辉超市宝龙店政府储备肉柜台，购买各类肉品。
10月1日上午，市民在洛阳永辉超市宝龙店政府储备肉柜台，购买各类肉品。
当天，洛阳市开始在市区20个投放网点投放政府储备肉。各网点储备肉备货充足，上市第一天便受到市民广泛欢迎。
据了解，为切实做好国庆期间猪肉市场保供稳价工作，洛阳市于2022年10月1日至10月5日向市场投放政府储备肉，投放种类为冻后腿肉、冻五花肉、冻肋排共3种；投放最高限价为：冻后腿肉13.5元/500克、冻五花肉14.5元/500克、冻肋排30.5元/500克。投放期间，各投放点销售价格不得超过最高限价；投放网点设置在大张、丹尼斯、永辉等市区连锁超市共计20家门店。
提醒市民注意，政府储备肉投放期间，我市各投放网点都要统一悬挂横幅，在醒目位置设立投放标识栏和猪肉价格表，接受社会监督。洛阳市储备肉价格质量投诉电话12315，洛阳市储备肉投放服务电话62221555。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605