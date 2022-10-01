10月1日上午，市民在洛阳永辉超市宝龙店政府储备肉柜台，购买各类肉品。

10月1日上午，市民在洛阳永辉超市宝龙店政府储备肉柜台，购买各类肉品。

当天，洛阳市开始在市区20个投放网点投放政府储备肉。各网点储备肉备货充足，上市第一天便受到市民广泛欢迎。

据了解，为切实做好国庆期间猪肉市场保供稳价工作，洛阳市于2022年10月1日至10月5日向市场投放政府储备肉，投放种类为冻后腿肉、冻五花肉、冻肋排共3种；投放最高限价为：冻后腿肉13.5元/500克、冻五花肉14.5元/500克、冻肋排30.5元/500克。投放期间，各投放点销售价格不得超过最高限价；投放网点设置在大张、丹尼斯、永辉等市区连锁超市共计20家门店。

提醒市民注意，政府储备肉投放期间，我市各投放网点都要统一悬挂横幅，在醒目位置设立投放标识栏和猪肉价格表，接受社会监督。洛阳市储备肉价格质量投诉电话12315，洛阳市储备肉投放服务电话62221555。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 文/图)