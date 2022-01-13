国庆假期，来洛阳美术馆看画展吧

10月1日，记者获悉，洛阳美术馆国庆假期(10月1日至7日)正常开放，10月10日恢复例行周一闭馆。
10月1日，记者获悉，洛阳美术馆国庆假期(10月1日至7日)正常开放，10月10日恢复例行周一闭馆。
10月1日，记者获悉，洛阳美术馆国庆假期(10月1日至7日)正常开放，10月10日恢复例行周一闭馆。
开放时间：上午9:00-11:30下午2:00-5:30
喜迎二十大 绘彩颂榜样丨丰碑永矗-焦裕禄精神主题创作美术作品展
展览地点：二楼一号展厅
喜迎二十大 花开逢盛世-洛阳中国花鸟画作品展
展览地点：三楼四号厅
展览时间：10月3日-9日
清风傲骨-文柳川中国画梅花荷花专题作品展
展览地点一楼西展厅 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 牛珂)
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