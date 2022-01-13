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国庆往事 动人心弦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.01 10:22

　　今天是国庆节，这个举国同庆的日子，在每一代人心里都有不同的沉淀与记忆。回望曾经的国庆节，您和家人有哪些不同的庆祝方式和经历？又留下哪些珍贵的影像资料和独特记忆？记者为您带来一组洛阳人的国庆往事。

　　那年国庆

　　我为祖国奏乐

　　●讲述人：熊保明

　　●年龄：59岁

　　●照片故事：

　　很多年过去了，但只要想起1984年10月1日，我作为千人联合军乐团的一员为祖国奏响时代乐章，内心仍激情澎湃！

　　1963年，我出生于湖北黄冈一个农民家庭，打小爱好文艺。1983年，我参军入伍。第二年，我幸运地被选送到原武汉军区军乐集训队学习——这意味着，我将有机会在中华人民共和国成立35周年的盛大庆典上演奏。

　　在演奏训练中，我的任务是打大鼓，需要每天站标准军姿练习演奏8小时。由于底子薄，我只能付出比他人更多的努力。3个月后，我熟练掌握了包括《义勇军进行曲》在内的23首军乐曲的演奏技巧，并顺利通过考试。随后，经过新一轮选拔，我赴京参加3个月的集训，与联合军乐团合练，盼着那一天到来……

　　1984年10月1日，大家穿上崭新的文艺兵服装，凌晨3时便奔赴天安门广场待命。10时，庆典活动正式开始。“奏国歌！”一声号令之下，第一个音符从我们乐团响起，我的自豪感油然而生，不觉热泪盈眶，一边演奏，一边用心感受这庄严神圣的时刻……

　　这是我最自豪、最幸运、最幸福的一天！这次经历也不断鼓舞着我在后来的工作中积极进取。祝愿我们的祖国繁荣昌盛！(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 张坤)

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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