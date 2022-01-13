大街小巷，鲜红的国旗飘起来，大红的灯笼挂起来，精彩的活动搞起来……这个十一长假，国庆、重阳双节相遇，节日的氛围感已拉满，人们以深深的敬意感恩伟大的祖国，以喜悦的心情感受幸福的时代。

大街小巷，鲜红的国旗飘起来，大红的灯笼挂起来，精彩的活动搞起来……这个十一长假，国庆、重阳双节相遇，节日的氛围感已拉满，人们以深深的敬意感恩伟大的祖国，以喜悦的心情感受幸福的时代。

繁华盛世又一年，家国情怀入心来。弹指一挥间，新中国已成立73周年。晚报最近推出《我家这十年》栏目，打开了读者回忆的闸门。有的靠卖地板砖，买了一套150平方米、带暖气的新房，实现了“洗澡自由”；有的以前用蜂窝煤炒菜做饭，现在家里用上了天然气，实现了“用气自由”；有的10年添了3台车……一个个家庭发生的喜人变化，从一个个侧面见证着国家的飞速发展。

盛世是什么？有人说，是脸上有笑、兜里有钱。上了年纪的人，对盛世的感受尤其深刻。今天美好的生活来自一代代人的不懈奋斗，幸福并非轻轻松松得来的，来自前人与后辈的持续接力。

这盛世，离不开每代人的奋斗。30后、40后，他们的奋斗历程横跨新中国建设30年，“一五”时期“十大厂矿”布局洛阳，他们是建设者，为城市发展打下了根基；50后，他们用火热的青春，献给三线大建设，“献完青春献子孙”；60后，参与并见证了激动人心的改革开放，为新时代国家“强起来”做出了贡献……老人们既是奋斗者，也是见证者。岁月让他们的青丝变成白发，而他们让山河从破碎转为无恙，让家园从疮痍变得富饶。

国庆佳节，九九重阳，不负韶华是对岁月静好的最好诠释。用我们的奋斗，感恩、致敬每位为盛世打拼过的老人，致敬每位教给我们人生道理的老人，祝您健康快乐。同时，记得向家中长辈报个平安，让他们知道我们干得不错。父母在身边的，不妨趁着秋韵正浓，趁着年华未老，与他们一起浅酌登高，共享双节之乐。（洛谭）