洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

这盛世，离不开每代人的奋斗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.10.01 09:56

　　大街小巷，鲜红的国旗飘起来，大红的灯笼挂起来，精彩的活动搞起来……这个十一长假，国庆、重阳双节相遇，节日的氛围感已拉满，人们以深深的敬意感恩伟大的祖国，以喜悦的心情感受幸福的时代。

　　繁华盛世又一年，家国情怀入心来。弹指一挥间，新中国已成立73周年。晚报最近推出《我家这十年》栏目，打开了读者回忆的闸门。有的靠卖地板砖，买了一套150平方米、带暖气的新房，实现了“洗澡自由”；有的以前用蜂窝煤炒菜做饭，现在家里用上了天然气，实现了“用气自由”；有的10年添了3台车……一个个家庭发生的喜人变化，从一个个侧面见证着国家的飞速发展。

　　盛世是什么？有人说，是脸上有笑、兜里有钱。上了年纪的人，对盛世的感受尤其深刻。今天美好的生活来自一代代人的不懈奋斗，幸福并非轻轻松松得来的，来自前人与后辈的持续接力。

　　这盛世，离不开每代人的奋斗。30后、40后，他们的奋斗历程横跨新中国建设30年，“一五”时期“十大厂矿”布局洛阳，他们是建设者，为城市发展打下了根基；50后，他们用火热的青春，献给三线大建设，“献完青春献子孙”；60后，参与并见证了激动人心的改革开放，为新时代国家“强起来”做出了贡献……老人们既是奋斗者，也是见证者。岁月让他们的青丝变成白发，而他们让山河从破碎转为无恙，让家园从疮痍变得富饶。

　　国庆佳节，九九重阳，不负韶华是对岁月静好的最好诠释。用我们的奋斗，感恩、致敬每位为盛世打拼过的老人，致敬每位教给我们人生道理的老人，祝您健康快乐。同时，记得向家中长辈报个平安，让他们知道我们干得不错。父母在身边的，不妨趁着秋韵正浓，趁着年华未老，与他们一起浅酌登高，共享双节之乐。（洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 我市各界代表向人民英雄敬献花篮
  • 洛龙区凌波桥西侧将规划建设一所小学
  • 洛龙区聂潘路提升改造项目完工
  • 提速发展！洛阳高端轴承产业集群建设...
  • 宁洛高速上小货车侧翻 10名洛阳“文物...
  • 洛阳市政协召开常委会会议 围绕“智慧...
  • 最新进展！事关长夏门小学(潘村小学)建设
  • 点赞！这项“世界级挑战性工程”有咱...
  • 伊滨区与逸家繁星签署战略合作协议
  • 洛阳发布《人才需求指导目录》 全市人...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    瀛洲桥畔好风光

    龙凤山景区夜景

    老城十字街

    最美格桑花
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605