市政协党组理论学习中心组举行集体学习会

昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组理论学习中心组集体学习会。 昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组理论学习中心组集体学习会。 会议深入学习《习近平谈治国理政》第四卷，党组理论学习中心组成员等围绕“政协组织、政协工作如何完整、准确、全面贯彻新发展理念，助推构建新发展格局”，结合思想和工作实际，交流学习体会和贯彻落实打算。 杨炳旭在会议上强调，要把学懂弄通做实《习近平谈治国理政》第四卷作为当前一项重大政治任务，读原著学原文、悟原理知原义，坚持用马克思主义中国化时代化的最新成果指导实践，推动政协事业高质量发展。要深学细研，着力在掌握核心要义上下功夫，深刻感悟其中蕴含的坚定信念、高尚追求、真挚情怀、顽强意志、浩然正气，把学习的成效转化为主观世界锻造、政治能力提升的思想自觉。要把握精髓，着力在强化思想政治引领上下功夫，坚持党对政协工作的全面领导，强化党的创新理论武装，广泛凝聚共识汇聚力量，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要学以致用，着力在理论联系实际上下功夫，在服务中心大局、发挥专门协商机构作用、助推民生福祉、推动全面从严治党向纵深发展上担当作为，在全面贯彻新发展理念、加快服务构建新发展格局中尽政协之责、展政协之长、出政协之力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）