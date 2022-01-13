洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳举办河洛青年人才论坛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.01 09:13

　　昨日，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场系列活动之一——河洛青年人才论坛成功举办，市委常委、组织部部长何伟，市委常委、宣传部部长王飞，副市长李新红出席论坛。

　　当天的论坛以“构筑青年聚集地、澎湃青年新活力”为主题，邀请河南省青年企业家协会会长、中国青年创业导师、UFO.WORK创始人李杨作主题演讲。UFO.WORK是我省知名创新产业社区运营商，李杨以《城市雇主品牌与青年人才吸引》为题，围绕如何打造城市雇主品牌、青年人才的价值追求、洛阳如何打造青年理想之城等进行分享。

　　“清洛基地有300多名从全国各地会聚洛阳的青年人才，他们平均年龄只有33岁，选择来到洛阳，除了这座城市的独特魅力，还源自洛阳对青年人才干事创业的支持……”论坛上，青年人才代表、清洛基地主任助理杨宇晶深情地说。当天，来自全市科技、医疗、文旅、农业、金融等领域的10名优秀就业创业青年人才代表进行访谈交流。他们立足行业，聚焦岗位，围绕就业、创业、创新等话题，畅谈洛阳在平台搭建、就业创业、安居保障、城市活力等方面，为吸引青年人才来洛留洛提供的全方位保障。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 我市各界代表向人民英雄敬献花篮
  • 洛龙区凌波桥西侧将规划建设一所小学
  • 洛龙区聂潘路提升改造项目完工
  • 提速发展！洛阳高端轴承产业集群建设...
  • 宁洛高速上小货车侧翻 10名洛阳“文物...
  • 洛阳市政协召开常委会会议 围绕“智慧...
  • 最新进展！事关长夏门小学(潘村小学)建设
  • 点赞！这项“世界级挑战性工程”有咱...
  • 伊滨区与逸家繁星签署战略合作协议
  • 洛阳发布《人才需求指导目录》 全市人...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    瀛洲桥畔好风光

    龙凤山景区夜景

    老城十字街

    最美格桑花
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605