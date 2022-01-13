洛阳举办河洛青年人才论坛

昨日，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场系列活动之一——河洛青年人才论坛成功举办，市委常委、组织部部长何伟，市委常委、宣传部部长王飞，副市长李新红出席论坛。

昨日，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场系列活动之一——河洛青年人才论坛成功举办，市委常委、组织部部长何伟，市委常委、宣传部部长王飞，副市长李新红出席论坛。

当天的论坛以“构筑青年聚集地、澎湃青年新活力”为主题，邀请河南省青年企业家协会会长、中国青年创业导师、UFO.WORK创始人李杨作主题演讲。UFO.WORK是我省知名创新产业社区运营商，李杨以《城市雇主品牌与青年人才吸引》为题，围绕如何打造城市雇主品牌、青年人才的价值追求、洛阳如何打造青年理想之城等进行分享。

“清洛基地有300多名从全国各地会聚洛阳的青年人才，他们平均年龄只有33岁，选择来到洛阳，除了这座城市的独特魅力，还源自洛阳对青年人才干事创业的支持……”论坛上，青年人才代表、清洛基地主任助理杨宇晶深情地说。当天，来自全市科技、医疗、文旅、农业、金融等领域的10名优秀就业创业青年人才代表进行访谈交流。他们立足行业，聚焦岗位，围绕就业、创业、创新等话题，畅谈洛阳在平台搭建、就业创业、安居保障、城市活力等方面，为吸引青年人才来洛留洛提供的全方位保障。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远）