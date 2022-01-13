把人才放在闪亮“C”位 洛阳发出招募人才“英雄帖”

“授予‘河洛英才计划’优秀创新团队田克恭教授团队100万元奖励。”昨日，在市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动中，田克恭教授代表团队登台领奖。顿时，雷鸣般的掌声响起，经久不息。

“授予‘河洛英才计划’优秀创新团队田克恭教授团队100万元奖励。”

昨日，在市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动中，田克恭教授代表团队登台领奖。顿时，雷鸣般的掌声响起，经久不息。

仪式上，“中原英才计划”入选者代表，国家级、省级科技进步奖获奖单位代表，高层次人才平台代表也依次登台领奖。当鲜红的绶带挂在胸前，科技工作者当之无愧是最亮丽的风景线。

当日，我市还依托科研院所、驻洛高校、新型研发机构等平台，聘任了首批20名“引才大使”，搭建招才引智桥梁，扩大人才引进“朋友圈”，吸引更多人才来洛发展。

创新是第一动力、人才是第一资源。硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。重奖创新团队、表彰科技人才，是深入贯彻新时代人才强国、人才强省战略的“洛阳行动”，也是洛阳向全世界诚挚发出招募人才的“英雄帖”。

“回顾来洛奋斗与创新的历程，价值感满满。”田克恭教授在发言时感慨。2012年，在洛阳人才政策的支持下，田克恭放弃国家级科研单位平台，只身来到洛阳，进驻普莱柯国家兽用药品工程技术研究中心，至今已有10年。

获得授权发明专利156件；研发成功国家级新兽药60项，其中42项新产品顺利实现成果转化并成功推向市场；研发产品实现销售收入30亿元……10年间，田克恭教授团队聚焦重大关键性、基础性和共性技术攻关，一步步塑造了洛阳生物疫苗产业在全国的领先地位。

引来一个人才，壮大一个产业。当下，作为产业发展的新风口，生物疫苗产业已被纳入洛阳重点发展的十大产业集群进行重点扶持。“我切身感受到了洛阳求贤若渴、唯才是举的诚意和良好的人才政策环境。”田克恭教授说。如今，他领衔的团队已经会聚了一大批高端人才，P3实验室同步获批建设，未来洛阳将真正成为生物产业科技人才高地。

功以才成，业由才广。近年，洛阳下大气力全方位培养、引进、用好人才，人才队伍不断壮大，人才素质逐步提升，创新氛围日益浓厚，人才发展良好生态初步形成，人才总量增长到102万。

迈进新发展阶段，洛阳坚持以创新引领发展，着力打造平台型创新城市、青年友好型城市，大力发展风口产业，为各类人才大展才华提供了广阔平台。同时，洛阳大力实施人才安居工程，将在“十四五”期间筹建人才公寓10万套，持续完善高层次人才配偶就业、子女入学、医疗保障政策，着力解决人才后顾之忧，增强高层次人才荣誉感和获得感。

“把人才放在闪亮‘C’位！”仪式上，洛阳向各界英才发出邀约，热忱欢迎更多“城市合伙人”与洛阳共享机遇、共创未来。

可以期待，当蓄势待发的洛阳恰逢激情奋斗的创新人才，重振辉煌的梦想与人生出彩的理想相遇，一定会彼此成就、共同出彩。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧）