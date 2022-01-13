昨日上午，全市深化“放管服效”改革优化营商环境暨稳经济重点项目集中攻坚会议召开。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，把责任再压实、举措再精准，冲刺四季度、决胜全年红，为经济高质量发展赋能增势。

徐衣显在全市深化“放管服效”改革优化营商环境暨稳经济重点项目集中攻坚会议上强调

项目为王攻坚冲刺坚定决胜全年红

改革牵引优化环境赋能发展高质量

昨日上午，全市深化“放管服效”改革优化营商环境暨稳经济重点项目集中攻坚会议召开。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入贯彻习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，把责任再压实、举措再精准，冲刺四季度、决胜全年红，为经济高质量发展赋能增势。

徐衣显指出，今年以来，全市上下深入贯彻国家、省稳经济一揽子政策和接续措施，经济运行保持平稳，产业转型步伐加快，风口产业加速集聚，市场消费稳步恢复。四季度是“一季管两年、决胜全年红”的关键阶段，必须坚定信心、务实重干、抓住关键，确保经济平稳健康运行。

徐衣显强调，一要着力稳经济保运行。深度研判、科学统筹、精准施策，着力补短板、强弱项、求实效，坚决完成目标任务，在经济大省挑大梁中多作贡献。二要着力抓项目扩投资。攻关重点项目，加快建设进度，做实谋划储备，做到“审批追着项目跑、要素跟着项目走、服务围着项目转、工作盯着项目干”。三要着力保交楼稳预期。用好“一楼一策一专班一银行”机制，扛稳扛牢属地责任，推动府院联动常态长效、银行机构主动作为、专项借款管好用好，千方百计“保交楼、稳民生”。四要着力稳外贸促开放。精准直达落实减税降费政策，用好自贸区、综合保税区、跨境电商示范区等国家级开放平台，加大企业服务力度，发挥外贸支撑作用。五要着力促消费激活力。用足政策“工具箱”，发放惠民“消费券”，培育文旅“新业态”，促进消费持续回稳。六要着力保秋收促秋种。抓好“三秋”生产各个环节，确保秋粮颗粒归仓，种足种好冬小麦。七要着力优环境提效能。巩固提升“七件事”，创新抓好“五件事”，全面落实“一件事一次办”“有诉即办”“交房即交证”和惠企政策“免申即享”、审批事项“免证可办”，持续深入打造法治政府、效率政府、服务政府。八要着力防风险守底线。保持“时时放心不下”的责任感，统筹抓好疫情防控、安全生产、信访稳定和平安建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

孙延文、李新建、魏险峰、张武清、牛刚、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)