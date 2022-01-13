按照县新冠肺炎疫情防控指挥部统一安排部署，在广大群众的积极配合下，新安县于2022年9月30日在主城区开展了第二轮区域全员核酸检测，检测结果全部为阴性。

关于新安县主城区第二轮全员核酸检测结果的通告

按照县新冠肺炎疫情防控指挥部统一安排部署，在广大群众的积极配合下，新安县于2022年9月30日在主城区开展了第二轮区域全员核酸检测，检测结果全部为阴性。

当前疫情防控形势依然严峻复杂，大家要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播链条和渠道。

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年9月30日