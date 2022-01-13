洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

9月30日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警。 9月30日，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警。预警显示，9月30日20时至10月1日20时，新安县、孟津区、偃师区、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县8个县区存在地质灾害黄色预警区域，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 1.新安县：北冶镇、仓头镇、青要山镇、石井镇、石寺镇、铁门镇、五头镇、正村镇 2.孟津区：白鹤镇、横水镇、城关镇、小浪底镇 3.偃师区：大口镇、府店镇、缑氏镇 4.宜阳县：白杨镇、城关镇、董王庄乡、樊村镇、花果山乡、锦屏镇、莲庄镇、柳泉镇、上观乡、香鹿山镇、张坞镇、赵保镇 5.洛宁县：底张乡、东宋镇、故县镇、罗岭乡、马店镇、上戈镇、下峪镇、小界乡、兴华镇、长水镇 6.伊川县：白沙镇、半坡镇、江左镇、吕店镇 7.汝阳县：内埠镇 8.嵩县：大坪乡、田湖镇、闫庄镇 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）