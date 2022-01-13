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洛阳发布国庆节假期重点项目建设不停工倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 19:16

　　记者9月30日从洛阳市发改委获悉，洛阳市重点项目建设领导小组办公室向全市各重点项目建设单位发布国庆节假期重点项目建设不停工倡议书。

　　倡议书说，今年以来，全市上下牢固树立“项目为王”理念，围绕建强副中心、形成增长极，抓实开展“三个一批”活动，加快推进省市重点项目建设，取得了积极成效，但受疫情反复等多重因素叠加影响，一定程度上延缓了项目建设进度。

　　为深入贯彻中央、省、市稳住经济大盘决策部署，严格落实省稳经济重要项目集中攻坚行动，全面服务保障重点项目建设，洛阳市重点项目建设领导小组办公室倡议，国庆节假期全市重点项目建设不停工、不停产，抢工期、赶进度，抓安全、保质量，全力奋战四季度、决战全年红，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 党月胜)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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