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集中办理！洛阳70岁以上公交敬老卡办理“攻略”来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 19:04

　　70岁以上洛阳市民请注意，今年，第二次公交敬老IC卡集中办理、年审工作即将开始。9月30日，记者从洛阳公交集团获悉，该项工作将在10月开始，市民留意这份详细“攻略”。

　　时间

　　10月10日至11月11日

　　新办

　　实体卡：具有洛阳市户口、长期在洛居住、1953年6月30日前出生的老年人可办理；由所在的社区(村)或单位离休管理部门等办理单位集中登记造册，预约办理；提交本人二代身份证原件、二寸近期正面免冠彩色照片一张、乘车意外伤害保险费10元。

　　支付宝电子敬老卡：年满70周岁的老年人(生日当天即可办理)；使用智能手机下载安装最新版本支付宝；实名注册后在首页上方“出行”图标并定位在洛阳；再点击左上方“公交”即可办理；按照提示步骤开通，在开通过程中，须在线进行身份信息验证，通过后须缴纳10元乘车意外伤害保险保费。

　　注意事项：如持有在有效期内的实体卡，请勿开通电子卡，可在有效期满后开通电子卡。

　　年审

　　只针对曾在2021年10月至11月集中新办和年审的公交敬老卡。

　　集中：由居住地社区、村庄、单位离休管理部门等办理单位集中登记造册，预约办理年审；须提交本人二代身份证原件、公交敬老卡、乘车意外伤害保险费10元。

　　IC卡充值机：市区主要线路的公交站台安装的IC卡充值机可用于公交敬老卡年审。敬老卡到期前1个月内即可年审。

　　洛阳行App：使用具备NFC功能的智能手机下载洛阳行App并实名注册，按照提示在线缴纳乘车意外伤害保险费10元，完成年审。

　　注意事项：不包括2022年6月至7月集中新办和年审的公交敬老卡，这部分公交敬老卡可使用至2023年6月，年审时间于2023年5月再行通知。

　　另有部分敬老卡在非集中年审时间段自行办理和年审，此部分敬老卡按照卡上粘贴的年审标签所示年审月份，以原来的年审方式进行年审。

　　温馨提示

　　公交敬老卡集中办理和年审均不直接对接个人；

　　未能参与集中办理的，建议通过支付宝、IC卡充值机等方式办理，可拨打63411661、63192273咨询；

　　本次新办及年审的公交敬老卡乘车有效期从2022年11月1日至2023年10月31日止；

　　本次年审的公交敬老卡不影响10月份使用；

　　未年审的公交敬老卡11月1日起将不能使用。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 张峰 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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