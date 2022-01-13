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洛阳发布《人才需求指导目录》 全市人才平均年薪13.26万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 17:57

　　9月30日，洛阳市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动开幕。开幕式上，洛阳向社会发布《第五届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专区人才需求指导目录》(简称《人才需求指导目录》)。

　　为精准掌握洛阳人才需求现状，促进产业急需人才集聚，推动重点产业快速发展，在洛阳市委组织部(市委人才办)指导下，洛阳市人力资源和社会保障局对全市重点产业人才需求情况开展调查研究。

　　此次发布的《人才需求指导目录》突出前瞻性、实用性和精准性，紧盯智能装备、先进功能材料、生物医药、高新技术、科技创新等10大产业集群和风口产业，聚焦产业(行业)细分领域和产业链、生产链、创新链的关键环节、关键工位、关键点位，汇聚了340家企事业单位走访情况，梳理了870余条市场招聘信息，从行业、规模、职位、薪酬等维度为产业急需人才精准“画像”，可为各级政府部门制定实施相关人才政策和人才评定提供科学参考。

　　●人才行业分布：全市中高端人才主要集中在制造业、互联网行业、能源行业等领域，人才总体占比66%，其中又以制造业人才占比最高，为15.72%，体现了洛阳作为制造业强市，吸引大批制造业领域人才聚集，为全市制造业持续高质量发展奠定了坚实的人才基础。

　　●人才年薪分布：全市各类人才平均年薪为13.26万元，整体水平在省内仅次于郑州。其中，年薪10万元以下的占比49.81%，年薪10万元至20万元的占比35.64%，年薪20万元至30万元的占比8.78%。

　　●人才学历分布：中高端人才储备在省内优势突出，本科以上学历人才占比71.48%，其中本科人才占比59.18%，硕士人才占比11.86%，博士人才占比0.44%。

　　●人才年龄分布：35岁以下青年人才占比71.53%，其中30岁到35岁人才占比31.3%，25岁到30岁人才占比26.39%，25岁以下人才占比13.84%。

　　●人才需求行业分布：作为洛阳主攻方向的制造业，人才需求占比从2020年的8.44%增长到2022年的12.48%；互联网行业人才需求占比从2020年的8.79%增长到2022年的14.77%；制药医疗行业人才需求占比从2020年的6.64%增长到2022年的10.95%。

　　●企事业单位规模分布：规模在100人到499人的企事业单位占比最高，为26.96%；其次为50人到99人，占比为17.99；再次为1人到49人，占比为13.95%；规模超过10000人的企事业单位占比为9.38%。

　　●企事业单位发布职位薪酬分布：从全市企事业单位发布职位年薪的低位数(即年薪范围的下限值)看，10万元以下占比65.28%，10万元到15万元占比20.67%，15万元到20万元占比6.08%。从高位数(即年薪范围的上限值)看，10万元以下占比31.94%，10万元到15万元占比26.97%，15万元到20万元占比19.02%。

　　在本月24日开幕的第五届中国·河南招才引智创新发展大会主场活动——人才(项目)线上对接洽谈会上，我市共组织340家企事业单位参会，发布岗位870个，人才需求4347人。此次发布的《人才需求指导目录》对参会单位人才需求也进行梳理。

　　●学历分布：在4347人中，本科人才需求1926人，硕士人才需求360人，博士人才需求139人。

　　●招聘岗位年薪分布：6万元以下岗位167个，占比27.78%；6万元到12万元岗位347个，占比57.74%；12万元到18万元岗位58个，占比9.65%。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李帆 郭红波 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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