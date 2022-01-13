洛阳计划加投一万余驾考名额，趁着假期来驾考吧！

9月30日，记者从洛阳交警部门获悉，在国庆假期期间，洛阳交警驾管所计划加放一万余考试名额，覆盖全市各县区39个汽车、摩托车考场，满足考生“就近考试、假期考试”的需求。

9月30日，记者从洛阳交警部门获悉，在国庆假期期间，洛阳交警驾管所计划加放一万余考试名额，覆盖全市各县区39个汽车、摩托车考场，满足考生“就近考试、假期考试”的需求。 9月30日，记者从洛阳交警部门获悉，在国庆假期期间，洛阳交警驾管所计划加放一万余考试名额，覆盖全市各县区39个汽车、摩托车考场，满足考生“就近考试、假期考试”的需求。 目前，我市各县、区汽车综合类全科目考场已提前着手检修车辆，对安全员、考试员开展全流域综合性考试培训，对全部考车提前进行全面检修维护。假期期间驾考服务相关预约计划已在“122互联网交管综合管理平台”“交管12123”手机App平台同步推送，考生可登录相关网络平台预约。 此外，我市新开设的王城综合性摩托车考场也于国庆假期正式投用，与邙山综合性摩托车考场采用“循环互补式”驾考模式，满负荷释放考试能力，全力满足城市区摩托车驾考需求。 交警部门提醒，预约成功的考生请按预约时间到场参加考试，考试期间严格遵守我市各项疫情防控政策，并做好个人防护。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)