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“洛阳创新”亮相“奋进新时代”主题成就展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 17:48
 

　　9月30日，记者从中国一拖获悉，该企业研制的东方红LF2204无人驾驶拖拉机近日亮相“奋进新时代”主题成就展，系此次唯一入选的农机展品，成功在中央综合展区展现“洛阳创新”形象。

　　作为国内唯一一款在动力换挡机型基础上开发的无驾驶室无人驾驶拖拉机，东方红LF2204无人驾驶拖拉机配备了中国一拖带电控负载换挡及负载换向传动系、闭心负荷传感电控液压提升系统、电控PTO、全液晶显示数字仪表、北斗导航智能终端系统和无人驾驶系统等国际先进拖拉机技术，是中国一拖在农机智能化、无人化领域耕耘的最新成果之一。

　　依托搭载的各类先进技术，用户在千米距离范围内便可对东方红LF2204无人驾驶拖拉机状态进行干预调整，能够在远程平台上查看各项工作参数，实现可视化监控，还能够控制旋耕机、整地机、翻转犁、播种机等多种农具进行实地无人化作业，满足无人农机安全性、可靠性、易用性、精准性的要求。

　　在日前举办的2022第十届中国农机高端论坛上，东方红LF2204无人驾驶拖拉机顺利摘得“评委会大奖”。其参与的主粮生产作业全程无人化解决方案被评为2021“中国智能制造十大科技进展”。该产品还成功入选首届装备数字化论坛《装备：数字经济与实体经济融合的交汇点——装备数字化典型案例(2021)》。

　　此外，“奋进新时代”主题成就展河南展区还展出了东方红LF2204、LX1204两款轮式拖拉机模型。前者率先填补了国内动力换挡类产品空白，是我国最早商品化且批量销售的动力换挡产品；后者是国内100马力以上拖拉机的首款量产并批量上市机型，打破了进口品牌在国内100马力以上的垄断地位。

　　在党的二十大即将召开之际，于北京展览馆开幕的“奋进新时代”主题成就展，设序厅、中央综合展区、地方展区、展望展区、室外展区和互动展区6个展区，面积超过3万平方米，运用图片、实物、模型等6000多项展览要素，聚焦新时代10年党和国家事业的伟大成就、伟大变革，既展现事业发展的新局新貌，又揭示变革背后的力量和动能；既展现新时代中国共产党人的政治引领、思想指引，又反映广大人民群众团结一心、干事创业的良好风貌。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 陶建华 宋贤敏）(企业供图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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