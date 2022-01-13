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近2万网友跟随“洛阳博物馆”学习文物修复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 18:00

　　9月30日上午10时30分，近2万网友跟随洛阳博物馆支付宝生活号，见证唐三彩文物保护修复过程，展示了破损残缺的文物是如何通过保护修复的。主播通过实物操作＋讲解等方式展示文物保护修复技术，对器物采用清洗、拼对粘接、补配、作色等修复步骤，让大众了解文物保护修复。

　　据介绍，今年以来，洛阳博物馆在支付宝生活号推出“洛博夜游记”系列直播节目：首期围绕《山海经》探索华夏文明的起源；第二期围绕“神都夜生活”真人演绎《韩熙载夜宴图》，用情景剧再现古人生活；第三期推出“唐代妆容”，该期节目“50万网友跟洛阳博物馆学化妆”微博话题阅读量破亿，登上热搜榜。网友纷纷表示，希望洛阳博物馆多用年轻化的思路传播传统文化，有效助推洛阳文化“出圈”。

　　洛阳博物馆产业办负责人石越告诉记者，洛阳博物馆利用线上形式打破实体博物馆的局限性，满足社会大众多层次、多方位的需求，以吸引更多的年轻人了解博物馆，以全新理念演绎文物活化与文化传承。

　　据悉，10月1日10时30分，洛阳博物馆支付宝生活号将直播青铜器的修复，期待大家观看。

　　除此之外，10月1日至12月31日，洛阳博物馆邀您成为文化传承人，洛阳博物馆联合支付宝公益、中华少年儿童慈善救助基金会、北京山花工程慈善基金会发起《文化传承人》公益行动，每个用户看一段文物讲解，我们都会将其转化为一份公益力量，由爱心企业捐赠1分钱给山区的小朋友买书，同时用户还能获得文化传承人数字证书1张。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李珺 魏薇 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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