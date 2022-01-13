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报名仅剩7天！第四届全民健身线上运动会角逐正酣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.09.30 16:53

　　当金秋遇见“中国红”，健身新风拂过河洛大地。值此举国欢庆之际，“喜迎二十大·欢乐进万家”第四届全民健身线上运动会角逐正酣，不同地区、不同年龄的选手积极提交优秀作品，“晒”出健康体魄，秀出新时代风采。

　　与国同庆，全民健身

　　国庆节，一个中华儿女抒发爱国情怀的盛大节日，不仅是“黄金周”的起点，更是展示全民昂扬精神风貌的重要节点。

　　随着国庆节的脚步越来越近，活动邀有意向投稿的健身爱好者将更多国庆元素、党的二十大元素融入投稿作品中，让足球、篮球、乒乓球、羽毛球等16个体育项目的活力感与节日的喜悦感融合，共同彰显盛世祥和的活力图景。

　　一个个小小的镜头，呈现出一幅幅大美城市人文画卷。每一个作品，都是弘扬健身精神的有力载体；每一个健身爱好者，都是凸显城市活力的亮丽名片。

　　与您同心，好礼来袭

　　祖国昌盛，人民安康，全民健身硕果你我皆可享。为进一步号召全民“动起来”，鼓励更多人积极参与活动，一同彰显新时代中国体育精神，主办方为一等奖获得者准备了内含洛阳市体育中心众联游泳馆游泳卡的千元“运动大礼包”，为“最佳人气奖”获得者准备了运动腰包、运动护腕、运动导汗带等好礼。

　　活动将于10月7日截止投稿，距今仅剩7天。如果您想报名参赛，可打开微信视频号，点击“发表视频”，选择参赛作品，在发表页面文字描述区域添加“#洛阳市第四届全民健身运动会线上××(参与项目的具体名称)比赛”话题并@云动洛阳，点击“发表”，争赢大奖。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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