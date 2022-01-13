30日，“花开运河岸——牡丹主题美术画作精品展”在隋唐大运河文化博物馆开展。

30日，“花开运河岸——牡丹主题美术画作精品展”在隋唐大运河文化博物馆开展。

此次展览由洛阳美术馆联合隋唐大运河文化博物馆共同举办，精选洛阳美术馆馆藏牡丹佳作40余幅，展品作者分别来自大运河沿线7个省市，他们以运河为线，以美术为媒，以牡丹为题，共同阐释运河文化，赓续千年文脉。

此次展览预计持续至今年年底，展出地点位于隋唐大运河文化博物馆二楼临时展厅，您可在该馆微信公众号上预约参观。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 曹琥 文/图）