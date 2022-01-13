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我市各界代表向人民英雄敬献花篮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 13:45

我市各界代表向人民英雄敬献花篮
江凌、徐衣显、杨骁、杨炳旭等参加仪式

　　鲜花缅英烈，哀思慰忠魂。9月30日是国家设立的烈士纪念日，当日上午，我市各界代表在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，深切缅怀革命先烈的不朽功勋，向人民英雄致以崇高敬意。

　　江凌、徐衣显、杨骁、杨炳旭、何伟、李新建、王飞、李保国、王军、孙延文、张玉杰、吉振华、牛刚等市领导参加仪式。

　　苍松翠柏掩映下的烈士陵园红旗飘扬、庄严肃穆，革命烈士纪念碑上镌刻的“革命烈士永垂不朽”八个大字熠熠生辉。我市各界代表手持鲜花，面向烈士纪念碑默然肃立。

　　洛阳市烈士陵园是全国重点烈士纪念建筑物保护单位，这里安葬着不同革命时期的烈士。园内纪念设施有洛阳革命烈士事迹陈列馆、烈士墓区、革命烈士纪念碑、烈士英名录墙等。革命烈士为中国人民的革命和建设事业前赴后继、英勇献身，谱写了悲壮激越的历史篇章，他们的精神如松柏万古长青，他们的业绩永留史册。

　　革命烈士纪念碑前广场上，市委、市人大常委会、市政府、市政协、洛阳军分区，各民主党派、工商联和无党派人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志、烈士亲属，中国少年先锋队分别敬献的5个花篮一字排开，整齐摆放。

　　9时整，仪式开始。仪式由市委副书记、政法委书记杨骁主持。

　　“起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉，筑成我们新的长城……”《义勇军进行曲》响起，全场高唱中华人民共和国国歌。国歌唱毕，全场肃立，向烈士默哀。

　　默哀毕，少先队员们唱响《我们是共产主义接班人》，并致少年先锋队队礼，表达他们继承革命先辈光荣传统、踏着烈士足迹奋勇向前的远大志向。

　　伴随着深情的《献花曲》，礼兵抬起花篮缓缓前行，将花篮摆放在革命烈士纪念碑前。

　　市委书记江凌等拾阶登上纪念碑基座，在花篮前驻足凝视。江凌缓步上前，仔细整理花篮缎带。接着，江凌等领导和社会各界代表一同缓步绕行，瞻仰革命烈士纪念碑，追思革命先烈的丰功伟绩。驻洛部队官兵、学校师生、机关干部、烈属和退伍老战士代表、群众代表等社会各界人士约1000人参加了仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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