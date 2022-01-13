洛阳96333电梯安全监控中心发布假期提醒

明天就是国庆假期了。随着“宅家”休息时间的到来，电梯使用的频率也将大幅增加。今日，洛阳市96333电梯安全监控应急处置中心发布相关提醒，请广大市民注意电梯安全知识及事项，预防和减少电梯安全事故的发生。

明天就是国庆假期了。随着“宅家”休息时间的到来，电梯使用的频率也将大幅增加。今日，洛阳市96333电梯安全监控应急处置中心发布相关提醒，请广大市民注意电梯安全知识及事项，预防和减少电梯安全事故的发生。

雨天乘梯多留意

据气象部门预报，国庆假期可能有大范围、持续性降雨。雨天潮湿环境下，电梯的机房、井道、底坑容易渗水，市民在乘坐时一定要特别留意，注意防滑，避免摔倒，积水严重时不要使用电梯，如果发现有渗水现象要及时告知小区物业或者电梯维保单位。

电梯超载不要强行进入

假期电梯使用频率增加，市民在使用电梯时应自觉维护公共安全，不要在电梯轿厢内打闹、乱跳，或者进行其它损坏电梯安全运行的行为；不要背靠电梯门和用手或其他物体强推电梯门，防止开门时跌倒或被门夹伤；电梯超载鸣叫时，不要再强行进入轿厢；到达目的楼层时，要等电梯停止运行电梯门自动打开后再走出，不要推挤。

洛阳市电梯安全监控应急处置中心相关负责人提醒，如果您在乘坐电梯时被困，不要慌张，更不要强行扒门，请第一时间查找轿厢内悬挂的96333标识牌，拨打96333应急救援电话并报出6位数的救援编号，接线人员会据此确定电梯所在位置，及时通知维保人员到场救援。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李哲思)