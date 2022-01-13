洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳96333电梯安全监控中心发布假期提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 13:34

　　明天就是国庆假期了。随着“宅家”休息时间的到来，电梯使用的频率也将大幅增加。今日，洛阳市96333电梯安全监控应急处置中心发布相关提醒，请广大市民注意电梯安全知识及事项，预防和减少电梯安全事故的发生。

　　雨天乘梯多留意

　　据气象部门预报，国庆假期可能有大范围、持续性降雨。雨天潮湿环境下，电梯的机房、井道、底坑容易渗水，市民在乘坐时一定要特别留意，注意防滑，避免摔倒，积水严重时不要使用电梯，如果发现有渗水现象要及时告知小区物业或者电梯维保单位。

　　电梯超载不要强行进入

　　假期电梯使用频率增加，市民在使用电梯时应自觉维护公共安全，不要在电梯轿厢内打闹、乱跳，或者进行其它损坏电梯安全运行的行为；不要背靠电梯门和用手或其他物体强推电梯门，防止开门时跌倒或被门夹伤；电梯超载鸣叫时，不要再强行进入轿厢；到达目的楼层时，要等电梯停止运行电梯门自动打开后再走出，不要推挤。

　　洛阳市电梯安全监控应急处置中心相关负责人提醒，如果您在乘坐电梯时被困，不要慌张，更不要强行扒门，请第一时间查找轿厢内悬挂的96333标识牌，拨打96333应急救援电话并报出6位数的救援编号，接线人员会据此确定电梯所在位置，及时通知维保人员到场救援。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李哲思)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 海澜集团服装供应链产业基地在洛龙区开工
  • 新安县公布9月29日主城区全员核酸检测...
  • 10月1日至5日，洛阳将投放政府储备肉
  • 快讯！洛阳市委人才工作会议暨第五届...
  • 关于在新安县主城区开展第二轮区域全...
  • 海报丨“数”读洛阳这十年，精彩！
  • 即日起，洛阳两条公交线路调整
  • 洛宁好“丰”景 节会庆丰收
  • 洛阳市隆重表彰一批创新团队、科技人...
  • 我市各界代表向人民英雄敬献花篮
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605