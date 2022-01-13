洛阳市三部作品上榜河南省第十三届精神文明建设“五个一工程”

近日，河南省委宣传部对河南省第十三届精神文明建设“五个一工程”入选作品完成公示，洛阳市三部作品上榜。

近日，河南省委宣传部对河南省第十三届精神文明建设“五个一工程”入选作品完成公示，洛阳市三部作品上榜。

此次公示的入选作品包括戏剧、电影、电视剧、广播剧、歌曲、图书六大类，全省共有50部(首)作品入选。由洛阳市委宣传部选报的曲剧《河洛工匠》、电影故事片《伊水栾山》、歌曲《客家回家》榜上有名。

曲剧《河洛工匠》，由洛阳市委宣传部、洛阳市总工会、洛阳市文化广电和旅游局联合出品。该剧以“新时期焦裕禄式的好干部”，河南省道德模范，中信重工能源供应公司原党委书记、经理杨奎烈为原型创作，旨在颂扬新时代河洛工匠精神。2021年7月，曲剧《河洛工匠》获得第十五届河南省戏剧大赛最高奖——河南文华大奖。

电影故事片《伊水栾山》由河南省委组织部、河南省委宣传部、河南省委直属机关工委、河南省总工会和洛阳市联合摄制，以洛阳市栾川县潭头镇原副镇长马海明同志的真实故事为蓝本，通过视听艺术手段，讲述了马海明同志历尽艰辛、排除万难，以重渡沟自然生态资源保护开发为抓手，带领群众发展乡村旅游、探索脱贫道路、奔向小康生活的感人事迹。

歌曲《客家回家》由陈朝福、柳江虹作词，陈培元作曲，姬丽娜演唱。歌曲《客家回家》创作于2021年9月，原名《天下客家》，反映客家先民从河洛地区大规模南迁，经历悲欢离合、艰苦创业、拼搏发展，将华夏文明播撒到世界各地的历史，抒发天下客家一家亲的情意与祖根河洛隔不断的乡愁。以音乐的形式，讲述黄河故事，弘扬中原根亲文化，表达客家人对祖根地洛阳深深的故土情结。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)