洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市孝老爱亲主题摄影作品（短视频）大赛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 13:34

　　德乃人之本，孝为德之先。30日上午，“华豫酒客相约 孝贤文明传承”2022年度洛阳市孝老爱亲主题摄影作品(短视频)大赛启动仪式在市创建办举行。该活动由市文明办、市创建办、涧西区委宣传部、洛阳日报社、洛阳华豫酒客酒业有限公司联合举办。

　　孝老爱亲是中华民族的传统美德，是炎黄子孙的精神财富，也是展现城市文明风貌的重要窗口。据了解，举办此次活动旨在充分培育和践行社会主义核心价值观，不断提升城市精神文明建设水平和品质，以榜样力量引导社会关注关切，传递温暖温情，弘扬时代新风，培育文明风尚，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

　　记者从市文明办了解到，自即日起，我市各县区将以此活动为契机，立足新时代文明实践三级阵地，广泛开展孝老爱亲新时代文明实践主题活动，引导更多群众感悟精神的力量、道德的力量，推动形成崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚。

　　征集内容

　　自即日起至10月31日。面向社会征集能够体现孝老爱亲主题的摄影或短视频作品。无论是大街小巷中的路人视角随拍，还是孝老爱亲当事人视角的自荐，无论是摄影爱好者镜头下的温情一幕，还是社区里发生在我们身边的感人故事，只要画面或镜头具有一定的感染力和冲击力、主题鲜明即可。

　　征集方式

　　根据上下联动、遴选推优的办法，汇集创作力量，推出优秀作品，选送作品统一发送至市创建办邮箱lyscjbxcc@126.com。广大市民、社区、广告设计单位、各级广播电视台、各大院校以及热爱从事公益广告创作的组织等都可参加。

　　征集类型及要求

　　(一)摄影类作品

　　摄影作品、海报设计、漫画等。网上提交文件要求格式为jpg，色彩模式RGB，压缩率不小于9，单幅作品不超过10MB(画面配文不少于50字、不超过150字)，创作文案须一并报送。

　　(二)短视频作品

　　作品要求主题突出，有一定的故事情节，文件为高清晰度视频，以MP4等主流高清通用格式为主，时长在30秒以内(画面配文不少于50字、不超过150字)，创作文案须一并报送。

　　所有作品不得以任何形式添加水印标识，不得插入商业广告。

　　奖项设置

　　作品征集按照摄影作品和短视频作品两大类分设一、二、三等奖，其中一等奖1名，将获得价值1999元的礼品；二等奖2名，奖品价值1299元；三等奖6名，奖品价值799元。

　　本次活动所有奖品均由洛阳华豫酒客酒业有限公司提供。洛阳华豫酒客酒业有限公司自2005年创立至今，一直热衷于社会公益事业，助力城市文明创建。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强/文 洛报融媒首席记者 李卫超/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 海澜集团服装供应链产业基地在洛龙区开工
  • 新安县公布9月29日主城区全员核酸检测...
  • 10月1日至5日，洛阳将投放政府储备肉
  • 快讯！洛阳市委人才工作会议暨第五届...
  • 关于在新安县主城区开展第二轮区域全...
  • 海报丨“数”读洛阳这十年，精彩！
  • 即日起，洛阳两条公交线路调整
  • 洛宁好“丰”景 节会庆丰收
  • 洛阳市隆重表彰一批创新团队、科技人...
  • 我市各界代表向人民英雄敬献花篮
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605