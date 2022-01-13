洛阳市孝老爱亲主题摄影作品（短视频）大赛启动

德乃人之本，孝为德之先。30日上午，“华豫酒客相约 孝贤文明传承”2022年度洛阳市孝老爱亲主题摄影作品(短视频)大赛启动仪式在市创建办举行。该活动由市文明办、市创建办、涧西区委宣传部、洛阳日报社、洛阳华豫酒客酒业有限公司联合举办。

德乃人之本，孝为德之先。30日上午，“华豫酒客相约 孝贤文明传承”2022年度洛阳市孝老爱亲主题摄影作品(短视频)大赛启动仪式在市创建办举行。该活动由市文明办、市创建办、涧西区委宣传部、洛阳日报社、洛阳华豫酒客酒业有限公司联合举办。

孝老爱亲是中华民族的传统美德，是炎黄子孙的精神财富，也是展现城市文明风貌的重要窗口。据了解，举办此次活动旨在充分培育和践行社会主义核心价值观，不断提升城市精神文明建设水平和品质，以榜样力量引导社会关注关切，传递温暖温情，弘扬时代新风，培育文明风尚，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

记者从市文明办了解到，自即日起，我市各县区将以此活动为契机，立足新时代文明实践三级阵地，广泛开展孝老爱亲新时代文明实践主题活动，引导更多群众感悟精神的力量、道德的力量，推动形成崇德向善、见贤思齐的良好社会风尚。

征集内容

自即日起至10月31日。面向社会征集能够体现孝老爱亲主题的摄影或短视频作品。无论是大街小巷中的路人视角随拍，还是孝老爱亲当事人视角的自荐，无论是摄影爱好者镜头下的温情一幕，还是社区里发生在我们身边的感人故事，只要画面或镜头具有一定的感染力和冲击力、主题鲜明即可。

征集方式

根据上下联动、遴选推优的办法，汇集创作力量，推出优秀作品，选送作品统一发送至市创建办邮箱lyscjbxcc@126.com。广大市民、社区、广告设计单位、各级广播电视台、各大院校以及热爱从事公益广告创作的组织等都可参加。

征集类型及要求

(一)摄影类作品

摄影作品、海报设计、漫画等。网上提交文件要求格式为jpg，色彩模式RGB，压缩率不小于9，单幅作品不超过10MB(画面配文不少于50字、不超过150字)，创作文案须一并报送。

(二)短视频作品

作品要求主题突出，有一定的故事情节，文件为高清晰度视频，以MP4等主流高清通用格式为主，时长在30秒以内(画面配文不少于50字、不超过150字)，创作文案须一并报送。

所有作品不得以任何形式添加水印标识，不得插入商业广告。

奖项设置

作品征集按照摄影作品和短视频作品两大类分设一、二、三等奖，其中一等奖1名，将获得价值1999元的礼品；二等奖2名，奖品价值1299元；三等奖6名，奖品价值799元。

本次活动所有奖品均由洛阳华豫酒客酒业有限公司提供。洛阳华豫酒客酒业有限公司自2005年创立至今，一直热衷于社会公益事业，助力城市文明创建。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强/文 洛报融媒首席记者 李卫超/图）