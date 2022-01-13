最近陪一位外地朋友到洛阳参观，住在洛阳牡丹城宾馆，早餐吃了极具地方特色的牡丹燕菜，品尝了在玻璃杯里绽放的牡丹花茶，游览了宽阔美丽的牡丹大道，参观了新建的牡丹博物馆。朋友对洛阳的牡丹文化感触颇深，说走过不少城市，每个城市几乎都有市花，但像洛阳这样与一种花卉渊源这么深的城市并不多。

最近陪一位外地朋友到洛阳参观，住在洛阳牡丹城宾馆，早餐吃了极具地方特色的牡丹燕菜，品尝了在玻璃杯里绽放的牡丹花茶，游览了宽阔美丽的牡丹大道，参观了新建的牡丹博物馆。朋友对洛阳的牡丹文化感触颇深，说走过不少城市，每个城市几乎都有市花，但像洛阳这样与一种花卉渊源这么深的城市并不多。洛阳陪同的朋友自豪地说，洛阳是名副其实的牡丹城，等到明年四月牡丹盛开的季节再来洛阳，您一定会更有感觉的，一定会被满城盛开的牡丹花陶醉的。洛阳是我的家乡，这位洛阳朋友说的是大实话。

满城尽是牡丹花

洛阳牡丹的栽培历史很长，可以追溯到隋朝，鼎盛于唐朝，到了宋朝已开始名誉天下。人们之所以喜欢牡丹，主要是它雍容华贵、国色天香，寓意吉祥富贵、繁荣昌盛，是中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。洛阳牡丹花朵硕大，花色奇绝，品种繁多，有红、白、粉、黄、紫、蓝、绿、黑及复色9大色系、1000多个品种。不少观赏过洛阳牡丹的朋友都会问，牡丹在洛阳为什么开得那么好？品种为什么那么多？其实这个问题早在宋朝已经有人作了回答，就是欧阳修在《洛阳牡丹图》中的名句“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”。在牡丹博物馆，一位园林专家介绍说，洛阳这个地方很怪，牡丹在这里长得好好的，但到了外地，就慢慢退化了，至少是花朵没有过去大了。而外地的牡丹本来一般化，到了洛阳，一下就变“支楞”了。其实，很多洛阳人都有这种感觉，古人云：“种植好牡丹，必取洛阳土。”除却人为的因素，洛阳地脉确实重要。“洛阳于三河间，古善地。”洛阳冬季没有东北寒冷，夏季没有南方湿热，其气候基本与中国“二十四节气”同步，四季分明，符合牡丹的生长周期。“立春”时节，牡丹的幼芽开始膨大，并逐渐绽裂，而这时洛阳的平均气温已回升到0℃以上，适宜牡丹发芽。“谷雨”时节，洛阳气温稳定在17℃左右，有利于牡丹进入开花期。河洛地区有黄河、洛河、伊河等众多河流，由于它们的共同冲积，形成了洛阳盆地，盆地土地肥沃，且黏性较大，这对相对喜旱而怕涝的牡丹生长十分有利。

说起洛阳地脉，河南省地质调查院和洛阳市地矿局还公布过一项科研成果，发现洛阳一带土壤的各种微量元素，特别是锰、铜、锌、钼元素明显高出其他地区，其中锰的有效态含量是其他地区平均含量的20多倍。这些微量元素能有效促进植物细胞生长，促进叶绿素、糖类、酶类的合成及花蕾的形成。由此可见，“种植好牡丹，必取洛阳土”，这一民间谚语有科学道理，而欧阳修的“洛阳地脉花最宜”，也不是一句虚话。当然欧阳修强调的“地脉”，不仅仅是说洛阳的土地肥沃，很大程度上指的是洛阳的历史和文化。洛阳牡丹甲天下，得益于洛阳的山川形胜，而洛阳的山川形胜，造就了十三朝古都。可以说，洛阳牡丹因洛阳悠久的历史和灿烂的文化而鲜艳，洛阳的历史和文化也因为有洛阳牡丹甲天下而璀璨！

洛阳牡丹之所以名气大，很大程度上得益于文人骚客的千古佳句。“竞夸天下无双艳”“万家流水一城花”，唐诗中歌颂牡丹的诗词众多，最有名的是刘禹锡的“庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。定位牡丹为国色天香大概由来于此。李白的“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢”等三首“清平调”则歌咏了几种不同颜色的牡丹。“帝城春欲暮，喧喧车马度。共道牡丹时，相随买花去。贵贱无常价，酬直看花数。灼灼百朵红，戋戋五束素。……家家习为俗，人人迷不悟。……”白居易的《买花》虽然揭露了统治者腐朽的生活，但也生动地描绘了人们对牡丹花的喜爱程度。目前洛阳的牡丹种植面积已达到30多万亩，规模比较大的牡丹园20个，城区栽植数量突破80万株，享誉中外的“牡丹文化节”也举办了40届了，真可谓“大街小巷都可见，满城尽是牡丹花”。

总领群芳是牡丹

洛阳的饮食文化也与牡丹有关，洛阳的地方传统名菜——牡丹燕菜就与周恩来总理有关。1973年，周总理陪同加拿大总理特鲁多来洛阳考察，以洛阳水席宴请来宾，当周总理看到“洛阳燕菜”中有厨师精心雕刻的牡丹花时，高兴地说“洛阳牡丹甲天下，菜中也开出牡丹花”。之后，洛阳燕菜就被称为“牡丹燕菜”。

牡丹花不仅具有观赏价值，且全身还都是宝，花、种、根、粉都有很高的经济价值。除观赏外，其根可入药，称“丹皮”，可治高血压、除伏火、清热散瘀、去痈消肿等。欧阳修《洛阳牡丹记》载：“牡丹初不载文字，唯以药载《本草》。”此外牡丹花瓣还可食用，其味鲜美。近年来，洛阳不断开发以牡丹为特色的产品，包括牡丹酒、牡丹茶、牡丹精油、牡丹系列化妆品等，以及食用牡丹油、牡丹茶饼、牡丹月饼、牡丹饺子、牡丹滋补靓汤等一系列新型牡丹食品。洛阳邮政局还开发出“千枚牡丹”个性化邮票系列产品，深受收藏爱好者的喜爱。

洛阳还把牡丹文化融入老城改造及新区建设，牡丹广场、牡丹大道、牡丹大桥、牡丹公园、牡丹阁、牡丹亭、牡丹小区等以牡丹命名的地方比比皆是，城市路灯、道牙、围栏、牌匾、装饰、商标等随处可见牡丹图案。牡丹画更是洛阳人的挚爱，孟津平乐一个村就有上千名农民画家，每年有数十万幅牡丹画销往海内外。牡丹成为古都洛阳一张靓丽的名片，也成为洛阳城市的根和魂。

牡丹博物馆更是集牡丹栽培、文化、大数据研究、牡丹产业于一体，是国内唯一的牡丹专题博物馆。博物馆在设计上十分注重游客的观赏体验，除了以文物、图片、文字、声光电等结合的方式布展，还设置艺术品鉴、互动体验等区域，展示以牡丹为主题的雕塑、雕刻、书画、诗词，举办各类牡丹艺术展会等活动，让游客体验以牡丹为主题的演艺、茶艺、诗歌、祈福等活动。牡丹博物馆还将建设牡丹品种基因库和牡丹大数据中心，这里不仅是游客文旅消费的“网红打卡地”，还将成为专业的牡丹科技研发基地，推动牡丹产业的深入发展。

如今的洛阳以花为媒，在河南省经济大盘中的地位举足轻重，我每次回到家乡，都会发现日新月异的变化。“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”“春来谁作韶华主，总领群芳是牡丹。”洛阳这座千年古城正在华丽蝶变，就像这万紫千红的牡丹绚丽绽放在中原大地，必将大放异彩。(作者 吉炳伟 系河南省人大常委会秘书长)④