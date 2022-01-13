快讯！洛阳市举办河洛青年人才论坛

30日上午，洛阳市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动第二阶段活动——河洛青年人才论坛举办。

30日上午，洛阳市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动第二阶段活动——河洛青年人才论坛举办。

作为今年洛阳专场的特色活动，本场论坛主题是“构筑青年聚集地、澎湃青年新活力”，论坛以《我在洛阳挺好的》主题青年人才视频、《青年人才政策推介》动漫视频开场，将邀请高校、行业专家学者进行主题分享，并对就业、创业领域优秀青年人才代表进行访谈，相关市直委局围绕青年人才所需所盼，就优化人才服务保障进行主题交流。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 李东慧 白云飞 文/图)