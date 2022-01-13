洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

快讯！洛阳市举办河洛青年人才论坛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 11:11

　　30日上午，洛阳市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动第二阶段活动——河洛青年人才论坛举办。

　　作为今年洛阳专场的特色活动，本场论坛主题是“构筑青年聚集地、澎湃青年新活力”，论坛以《我在洛阳挺好的》主题青年人才视频、《青年人才政策推介》动漫视频开场，将邀请高校、行业专家学者进行主题分享，并对就业、创业领域优秀青年人才代表进行访谈，相关市直委局围绕青年人才所需所盼，就优化人才服务保障进行主题交流。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 李东慧 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市气象局发布国庆假期天气预报
  • 新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者
  • 新安县公布9月29日主城区全员核酸检测...
  • 年底前，洛阳涧西区改造提升多条道路
  • 海澜集团服装供应链产业基地在洛龙区开工
  • 10月1日至5日，洛阳将投放政府储备肉
  • 关于在新安县主城区开展第二轮区域全...
  • 海报丨“数”读洛阳这十年，精彩！
  • 迎国庆 庆重阳【高清图集】
  • 快讯！洛阳市委人才工作会议暨第五届...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605