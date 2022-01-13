洛阳市隆重表彰一批创新团队、科技人才和平台

国庆前夕，30日上午，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动举行。 创新是第一动力、人才是第一资源。 国庆前夕，30日上午，市委人才工作会议暨第五届中国·河南招才引智大会洛阳专场活动举行。 为充分发挥科技人才引领作用，洛阳市委市政府隆重表彰“河洛英才计划”优秀创新团队，以及洛阳市获评国家级、省级科技人才计划、科技奖项及人才平台的科技人才和单位，并向洛阳市首批“引才大使”代表颁授聘任证书，全方位培养、引进、用好人才，激励人才更好发挥作用，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”贡献更大力量。 快来看看，哪些优秀人才代表上台领奖—— 【“河洛英才计划”优秀创新团队】 田克恭团队 【“中原英才计划”入选人员代表】 中原科技创新领军人才：河南科技大学学科办副主任张明川；中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司首席专家、正高级工程师王刚 中原产业创新领军人才：洛阳LYC轴承有限公司技术中心主任董汉杰；普莱柯生物工程股份有限公司技术总监刘武杰 【国家级、省级科技进步奖获奖单位代表】 2021国家科学技术进步一等奖获得单位代表：中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 2021国家科学技术进步二等奖获得单位代表：洛阳轴承研究所有限公司 2021省科学技术进步奖一等奖获得单位代表：中国人民解放军军事科学院国防工程研究院工程防护研究所、河南科技大学 【新获批高层次人才平台建站单位代表】 河南省智能化节能环保院士工作站：由中国科学院院士过增元在隆华科技集团(洛阳)股份有限公司建立。 中原学者王云龙工作站：由中原学者王云龙在洛阳恒恩生物科技有限公司建立。 【首批洛阳市“引才大使”名单】 ——驻外机构 杨晓俐：市政府驻北京联络处主任 韩红：市政府驻上海联络处主任 赵汝宪：市政府驻深圳招商联络处主任 ——高等院校 李全安：河南科技大学副校长、龙门实验室常务副主任 庞彩霞：洛阳师范学院副院长 张锐：洛阳理工学院校长、党委副书记 张卫国：洛阳职业技术学院党委委员、副院长 刘丽彬：洛阳科技职业技术学院校长 ——科技园区 任慧宏：洛阳国家大学科技园董事长 邝远平：炎黄科技园董事长 ——科研院所及新型研发机构 韦永继：黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、执行董事 邹杰：中航工业洛阳电光设备研究所火控任务系统总体部部长，光电控制技术重点实验室副主任 马明星：清洛基地执行主任、清华校友总会先进制造专业委员会秘书长 李锦涛：洛阳中科信息产业研究院院长、研究员 高飞：洛阳轴承研究所有限公司党委副书记、总经理 ——重点企业 万烨：洛阳中硅高科技有限公司副董事长、党委副书记、总经理，正高级工程师 胡伟：普莱柯生物工程股份有限公司总经理 白璞：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司副总裁兼首席技术官 杨根长：洛阳涧光特种装备股份有限公司总经理、中原英才计划(育才系列)中原科技创业领军人才 张家旖：洛阳百克特科技发展股份有限公司总经理 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧 牛鹏远 文/图)