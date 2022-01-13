最新进展！事关长夏门小学(潘村小学)建设

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：长夏门小学(原潘村小学)何时开工建设，2023年9月份可以投入使用吗？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：长夏门小学(原潘村小学)何时开工建设，2023年9月份可以投入使用吗？ 洛龙区教体局回复：长夏门小学(潘村小学)刚完成地质勘探工作，目前正在进行施工图设计工作，计划10月份完成施工招标后开工建设，年底前完成正负零以下及部分教学楼二层封顶施工。预计明年9月1日教学楼交付使用，明年年底前完成运动场等室外工程施工。 >>>点击查看原文⑥