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宁洛高速上小货车侧翻 10名洛阳“文物卫士”出手相助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 13:36

　　高速公路上，一辆小型货车发生侧翻，车载货物散落一地。紧急时刻，从事发现场经过的七辆汽车迅速停靠到紧急停车带，驾乘人员纷纷下车开展紧急救助……近日，这段暖心视频在网上受到广泛关注，感动了不少网友。29日，记者了解到，这群参与救助的热心人中，有来自我市的10名文物保护工作者。

　　这段视频显示，8月31日11时50分许，在宁洛高速蚌埠段，一辆白色的小型货车与一辆红色的大型货车在高速公路同向行驶。突然，白色小型货车开始左右摇摆前行，从红色的大型货车前方侧翻到应急车道，撞到高速护栏后，转了一圈停了下来，货车上装有的货物板材散落一地。

　　随后，从事发现场经过的七辆汽车陆续将车辆有序地停在应急车道上，大家下车看到驾驶员并无大碍后，齐心协力共同将白色小型货车散落在高速公路上的货物板材拖运到应急车道，清理路上掉落的碎片，保证高速公路其他车辆的正常通行。随后，这七辆车陆续驶离现场。

　　29日，记者了解到，事发现场参与救助的七辆车中，有三辆车是洛阳市考古研究院的文物押送车。当天，该院结束了中国大运河博物馆“中兹神州·绚烂的唐代洛阳城”临展的撤展工作，在车辆押运文物返回洛阳的路上，大家目睹了小货车的侧翻事故。

　　“当时，小货车上有人被困，拉的货也洒落一地，大家迅速决策，立即将车辆停靠在紧急停车带，留下2名人员看护车辆及文物，其他人员立即前去事故现场帮忙。”该院保卫科科长李会韬说，参与救助的人还有该院保卫科工作人员刘文权、郭炼培，驾驶员于飞、王汉义、戴世杰，保管中心工作人员侯秀敏、郭会丽、郭少鹏、张帅祺。此后，又有一些车辆停了下来参与救助，由于担心发生二次事故，大家在保证安全的前提下，迅速对路面进行了清理，保障其他通行车辆安全通过。

　　在网上，大家对这群参与救助的热心人给予了高度赞赏。事后，参与事故处理的民警也对这七辆车上的驾乘人员进行了表扬，“在这次事故中，这七辆车上的热心驾乘人员在确保安全的情况下对事故车辆实施救援，行为值得学习，应该给他们集体点赞！”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杜娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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