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洛阳市政协召开常委会会议 围绕“智慧岛”建设议政建言
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 13:35

　　29日，在市政协十三届二十六次常委会会议上，市政协常委、政协委员、民主党派和县区政协代表围绕“加快推进我市‘智慧岛’建设”主题议政发言，为高标准、高质量建设洛阳智慧岛建言献策。

　　●把智慧岛建设成为高质量创新生态系统

　　九三学社洛阳市委会专职副主委 张琪

　　智慧岛建设应依靠科技创新推动产业升级，打造新兴产业集聚区、未来产业先行区、创新创业引领区“三区融合”的高质量创新生态系统。重点要从建设完善智慧岛科技创新载体功能、强化宏观措施微观落地、健全公平竞争的法治和市场环境、用好金融活水构建创投资本引擎、引育人才打造智力高地、积极融入先进地区创新链等方面着手，逐步建立以市场为导向、企业为主体、各种科技要素共同参与的多元化科技成果转化创新生态系统，真正形成人才荟萃、科创出新、产业出彩的格局。

　　●着力完善配套体系 加快推进智慧岛建设

　　市政协常委、民革洛阳市委会副主委 黄亮

　　当前我市智慧岛建设工作已取得阶段性进展，但对照我省智慧岛建设相关标准，仍有短板亟待补齐。主要存在问题有缺少市级层面整体规划、支撑政策的精准度有待提高、运营能力有待强化、“全链条”配套服务有待完善等。建议加强市级统筹，加快出台市级智慧岛建设方案；明确政策支撑，研究出台系统化的智慧岛建设支持政策；完善管理运营机制，培养一批本土优秀科技社区运营团队人才；完善生活设施及产业服务配套，全面提升区域内智慧化水平，结合5G、大数据、人工智能等新兴产业发展趋势，实施相关应用场景的开发示范，以智慧赋能空间品质提升。

　　●建设灵活高效的管理运营体制

　　市政协委员 张伊猛

　　智慧岛建设应实施“政企分开、管运分离”的管理运营体制，即行政管理职能与市场化运营职能适度分离，运营方以市场化方式，更好帮助行政管理方实现区域发展的政治功能。建议通过明确行政管理方和运营方的价值导向和职能分工、做精行政管理机构、做强运营机构的方式，提高资源配置和使用效率，最大限度激发创新主体活力，最大程度实现创新要素聚集，优质高效推进智慧岛建设发展和平台公司转型升级。

　　●探索人才公寓体系多元化建设

　　市政协常委 夏莉莉

　　人才公寓承载着吸引人才、推动智慧岛及城市发展的重任。探索多元化的人才公寓建设模式，充分发挥住房在吸引聚集人才、服务智慧岛和科技产业社区发展方面的重要作用，成为一项紧迫课题。目前我市人才公寓建设主要存在社会资本参与度不高，盈利回报周期较长等问题。建议出台政策激励市场主体参与人才公寓投资建设，探索将房地产信托投资基金引入人才公寓项目建设，探索公积金支持人才公寓建设机制，在提高项目运营赢利增长点的同时，进一步提高住房供给，降低租金水平，丰富人才公寓生活配套设施，为青年人才扎根洛阳提供良好居住条件。

　　●强化科技金融深度融合 助推产业创新驱动发展

　　偃师区政协副主席 孔利民

　　金融是实体经济血脉，科技是第一生产力，产业是现代经济的根基。智慧岛建设应注重加强金融、科技、产业融合互动，然而目前洛阳科技金融生态单薄，企业融资渠道单一，金融支持科技创新发展效能未能充分发挥，企业信用信息共享水平难以满足融资需要。建议进一步强化企业全链条金融支持，拓展企业资本市场融资渠道，提升线下政银企对接质效，扩大知识产权质押融资规模，同时深化企业信用数据开发利用，打通科技金融创新服务链，更好助力智慧岛建设。

　　●加快智慧岛新型基础设施建设

　　新安县政协副主席候选人 刘浩

　　根据河南省印发的《加快推进智慧岛建设实施方案》，洛阳智慧岛建设应充分考虑全岛范围内通讯网络、数据中心、智能监控预警、“5G+智慧医疗、教育、交通”等新型基础设施建设，提升配套服务能力。建议结合洛阳实际明确重点推进领域，制定出台市级工作方案，将新基建作为加快推进洛阳智慧岛建设实施方案的重要部分，推动“新基建”应用场景加快成熟，通过加大人才、资金等支持力度，积极引导我市高端制造、商贸物流、现代服务业等重点领域、重点行业、重点企业加大场景应用拓展力度，打造有归属感、舒适感和未来感的新型城市功能单元，引领生活方式变革。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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