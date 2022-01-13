昨日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在省人民政府新闻发布厅举行。发布会围绕加快“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”主题，全面介绍党的十八大以来我市牢记嘱托、奋勇争先，推动各项事业高质量发展的务实举措和显著成就。

“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场举行

徐衣显作主题发布并答记者问 杨骁等参加

昨日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在省人民政府新闻发布厅举行。发布会围绕加快“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”主题，全面介绍党的十八大以来我市牢记嘱托、奋勇争先，推动各项事业高质量发展的务实举措和显著成就。

市委副书记、市长徐衣显代表市委、市政府作主题发布并回答记者提问。发布会由省委宣传部副部长、省政府新闻办主任平萍主持。

徐衣显说，十年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定“两个确保”、落实“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，突出抓好产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，以竞进状态、拼抢姿态接续奋斗，战胜了许多前所未有的困难挑战，办成了许多长期想办而没有办成的大事要事，高质量发展迈出了坚实步伐，朝着万亿级经济总量目标阔步前行。极不平凡的十年，洛阳战略位势不断增强，经济总量跨越台阶，质量效益大幅提高，产业结构重塑调整，城乡面貌焕然一新，民生福祉明显改善，交出了一份浓墨重彩的答卷。

徐衣显说，这十年，我们始终坚持创新引领，深化“五链耦合”，实施“八大行动”，着力汇聚高层次创新人才，全力打造高能级创新平台，努力培育高水平创新企业，大力转化高质量创新成果，科技创新实力迈上新台阶；大力发展风口产业，全面实施“136”工作举措，加快培育十大重点产业集群，重建传统产业转型升级、优势再造，重塑新兴产业无中生有、换道领跑，重构未来产业谋篇布局、抢占先机，厚植制造业高质量发展新优势；全面落实城市提质“351”工作举措，推动枢纽能级提升、宜居品质提升、发展活力提升，城市更加立体、更加温馨、更加青春，城市功能品质实现新跨越；全面推进乡村振兴“151”工作举措，决战决胜脱贫攻坚，“三清两建”引领乡村善治，“乡贤经济”带动返乡创业，“乡村运营”赋能乡村建设，“集镇建设”促进城乡融合，“三变”改革激发内生动力，农业农村现代化发展开创新局面；持续深化改革攻坚，把深化“放管服效”改革作为先手棋，以“三化三制”改革赋能开发区，大力实施国企改革三年行动，持续深化投融资体制改革，发展动力活力得到新提升。

徐衣显表示，回望十年历程，栉风沐雨、灿烂辉煌，充分印证了新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，归根结底是习近平总书记领航掌舵的结果，离不开省委、省政府的正确领导，得益于社会各界的大力支持，也得到了广大媒体朋友的关心帮助。展望前进道路，未来可期、前景光明，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，锚定“两个确保”，落实“十大战略”，踔厉奋发、笃行不怠，加快建强副中心、形成增长极，奋力在现代化建设新征程中重振辉煌，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

随后，媒体记者围绕民生保障、产业转型、乡村振兴、城市提质、青年友好型城市建设、文旅融合、创新引领等主题踊跃提问。徐衣显和市委副书记、政法委书记杨骁，市委常委、组织部部长何伟，市委常委、副市长梁庆用翔实的数据、鲜活的实例一一作答，全面介绍了洛阳经济社会高质量发展的生动实践和良好态势。市委常委、宣传部部长王飞参加发布会。

来自人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、经济日报、河南日报、河南广播电视台等数十家新闻媒体的记者参加了发布会。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 孙小蕊）