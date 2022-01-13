助力航天强国建设！多项“洛阳创新”推动新一代运载火箭成功发射

29日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业近日收到航天科技集团第八研究院发来的感谢信，信中对应用在长征六号甲运载火箭上的多项“洛阳创新”表达谢意。

29日，记者从洛阳轴承研究所有限公司获悉，该企业近日收到航天科技集团第八研究院发来的感谢信，信中对应用在长征六号甲运载火箭上的多项“洛阳创新”表达谢意。

作为我国首型固液捆绑运载火箭，长征六号甲运载火箭实现了我国运载火箭领域固液发动机的首次“跨界合作”，突破多项关键技术，为我国新一代运载火箭的创新发展奠定坚实基础。今年3月，该火箭成功发射，标志着我国新一代运载火箭家族再添新成员，进一步完善了我国新一代运载火箭的型谱建设。

在接到任务后，针对固液捆绑运载火箭特殊工况环境，轴研所特种轴承事业部成功研制发动机用涡轮泵轴承、控制系统用陀螺轴承等多款性能稳定、品质可靠的产品。在研制过程中，项目组成员顶住压力，履职尽责、集智攻关，最终顺利交付了一套套优质产品，保障了首飞任务圆满成功。

航天科技集团第八研究院在信中表示，轴研所为长征六号甲运载火箭首飞取得圆满成功做出重要贡献，并对此表达衷心感谢和崇高敬意。

“该封感谢信，是对我们积极创新助力航天强国建设的充分肯定。”轴研所相关负责人表示。多年来，轴研所在我国载人航天八大系统中，一直参与其中七大系统特种轴承的研制。下一步，该企业将继续锚定风口加速产业转型升级，力争为国家实现科技自立自强、加速建设航天强国贡献新的力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 乔忠义 韩珂）