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焦裕禄精神在新时代的内涵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 2022.09.30 13:36

　　提起焦裕禄同志，众人心里大多想起的是那个瘦削的，却意气风发的，披着风衣的男子。想起盐碱地里刨出来的坑，想起一株一株长成参天大树的幼苗，想起兰考的风沙带来有关于埋葬的消息。难以否认地，焦裕禄在我们心里留下了不可泯灭的印记。“心中装着全体人民、唯独没有他自己”的公仆情怀，凡事探求就里、“吃别人嚼过的馍没味道”的求实作风，“敢教日月换新天”“革命者要在困难面前逞英雄”的奋斗精神，艰苦朴素、廉洁奉公、“任何时候都不搞特殊化”的道德情操。道尽了他仅有四十二年，却重如泰山的一生。

　　1962年冬，焦裕禄同志来到兰考，兰考遭遇严重的灾荒，全县的粮食产量下降到历史的最低水平。时年，兰考是满目疮痍的兰考。入目之处皆是盐碱地，连片的、连天的，巧妇难为无米之炊，乡亲们即便是种地的一把好手，面对这样的情况，也只能束手无策。盐碱、风沙、内涝，让这个县的36万民众时刻提心吊胆着，也时刻穷苦着。在狂风呼号，裹挟着黄沙弥漫的时候，焦裕禄同志下定了决心。在除“三害”的斗争中，为了取得经验，焦裕禄同志亲自率领干部、群众进行了小面积翻淤压沙、翻淤压碱、封闭沙丘试验。然后以点带面，全面铺开，总结出了整治三害的具体策略，探索出了大规模栽种泡桐的办法。

　　“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献。”这是习近平总书记在2009年视察兰考时概括的“焦裕禄精神”。有些人，有些事，历经百年不会蒙尘，反倒历久弥新。在新时代，我们更要发扬焦裕禄同志的精神。我们基层工作者，更要以老百姓的考量为考量，扎根群众，依靠群众，将老乡的事当作自己的事来办，才能真正做到亲民爱民，真正为人民交上满意的答卷。依托快速腾飞的科技，借助“互联网＋”的东风，我们更要艰苦奋斗，更要求真务实，更要迎难而上，更要无私奉献。

　　焦裕禄同志肉身归于一抔尘土，沁润着兰考县林立的泡桐树，拉动着兰考县的经济，始终奉献于人民；精神也永远不朽，激励着党员不懈奋斗。我们党员干部，始终要向焦裕禄同志学习，始终要保持敢作敢为的勇气和迎难而上的英气，不怕矛盾复杂，不怕任务艰巨，勇于挑起重任，勇于克难制胜，善于在挑战眼前捕捉和掌控发展机遇，善于在逆境中发现和培养有益因素，始终要多想群众少想自己，多想事业少想名利，坚持在其位、谋其政、尽其责，真正把心思和精力用在干事创业上，始终要对比焦裕禄精神，照镜子、正衣冠，做到“六问六带头”，在真抓实做上下功夫，在服务人民中实现自我人生价值。

　　兰考县之泡桐树，焦裕禄同志到任之年所手植也，今众人合抱，已亭亭如盖矣。他的精神，如同那今已亭亭如盖的众人合抱之木，荫蔽着一代又一代基层工作者。(涧工)②
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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