像焦裕禄那样以身作则

傅雷有句名言：世上最有力的论证莫如实际行动，最有效的教育莫如以身作则。作为一名教育干部，一名共产党员，要冲在前、干在先，以身作则、率先垂范，不怕吃苦、敢为人先，永葆共产党人的初心和使命。

傅雷有句名言：世上最有力的论证莫如实际行动，最有效的教育莫如以身作则。作为一名教育干部，一名共产党员，要冲在前、干在先，以身作则、率先垂范，不怕吃苦、敢为人先，永葆共产党人的初心和使命。

这不由让我想起电影《焦裕禄》中的场面，面对兰考的风沙，焦书记亲自带领领导干部，到风沙最严重的地方实地考察，掌握一手资料，现场分析研判；在大雨滂沱的夜晚，焦书记首先考虑的是受灾的群众和被淹的农田，他亲临一线，现场指挥，参与除险，把灾情带来的损失降到最低；当兰考面临百年不遇的旱情，颗粒绝收时，作为县委书记的他首先想到的是双目失明的老大娘和身患重病的老大爷，亲自去看望慰问。“吃别人嚼过的馍没味道”“没有抗灾的干部，就没有抗灾的群众”这是焦裕禄说过的话，他是这样说的，更是这样做的，困难面前显担当，救灾一线写忠诚，焦书记以党员干部的以身作则彰显出了领导干部的责任和担当。

泡桐常青，精神永存。焦裕禄同志以身作则，带领党员干部以上率下，组建了“三害调查队”120人，走访全县140多个大队中的120多个，行程2500公里，记录全县84个风口、1600座沙丘，把县里所有的洼地、淤塞河道绘图编号，绘制了一幅改造兰考的蓝图。如今，半个多世纪过去，焦裕禄带领兰考人民在飞沙地、老洼窝、盐碱滩种下的泡桐树，已造福千家万户。如果没有当年焦书记的以身作则，亲力亲为，就不可能有兰考的巨大变化，焦书记永远活在人民心中，永远赢得兰考人民的尊敬、爱戴与怀念。焦裕禄同志用自身的实际行动做到了鞠躬尽瘁、死而后已。

立足本职，干好工作。焦裕禄在平凡的工作岗位上做出不平凡的成绩，用强烈的责任心和高度的使命感来对待自己的工作，以身作则是他做好工作的基础。他对兰考人民有着发自内心的牵挂与关怀，以及带着一定要改变贫穷落后面貌的使命与决心。他始终与群众心相连、情相依，同呼吸、共命运，做群众的贴心人，做群众的主心骨。他把干事创业热情与科学求实精神结合起来，把开拓进取与尊重规律结合起来，把抓好当前工作与着眼长远发展结合起来，让兰考发生了翻天覆地的变化，让人民的日子一天比一天好，让群众的幸福感不断得以提升。

主动担当、以身作则。共产党人在关键时刻要展现出不怕吃苦、敢为人先的精神，发挥“头雁效应”，要有“为官一任、造福一方”的忠诚担当。万言不如一行，一行贵在带头。在新时代新征程上，各级领导干部要坚持以身作则，敢于担当、以上率下，在积极应对各种风险挑战中带领广大党员群众实现中华民族的伟大复兴。

伟大的事业需要伟大的精神，伟大的精神托举伟大的梦想。我们要读懂中国共产党人接续奋斗的精神密码，汲取百年党史中形成的优良传统和精神力量，激发新时代奋斗前行的内生动力。我们要从焦裕禄精神中汲取力量，保持“敢教日月换新天”的昂扬斗志，以身作则，埋头苦干、攻坚克难，努力为党和人民争取更大光荣。学习弘扬焦裕禄精神，不忘初心、牢记使命，把好传统带进新征程，将好作风弘扬在新时代，努力为人民群众创造更加幸福的美好生活。

作为一线教育工作者，坚决贯彻立德树人根本任务，坚持五育并举，为党育人、为国育才，办好家门口的学校，办人民满意的教育，为党和国家培养社会主义事业建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。(符洪峰)②