“小小领读者·点亮中国心”朗读大赛区域总决赛举行

昨日，“小小领读者·点亮中国心”朗读大赛老城区总决赛举行。本次大赛由市委宣传部、市文广旅局、市教育局、洛阳广播电视台主办，市少年儿童图书馆承办，为书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场的线下活动之一。

昨日，“小小领读者·点亮中国心”朗读大赛老城区总决赛举行。本次大赛由市委宣传部、市文广旅局、市教育局、洛阳广播电视台主办，市少年儿童图书馆承办，为书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场的线下活动之一。

昨日至今日，老城区、汝阳县、洛龙区、瀍河区、涧西区等县区总决赛在这5个县区分别举行，其他县区已于前段时间选拔完毕。区域总决赛选出的优秀作品，将参加10月举行的洛阳市总决赛。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 宁莉 马晓飞 摄影报道）