创新履职落实民生保障职责 推进公积金管理高质量发展

昨日，市住房公积金管理委员会三届六次会议召开，通报相关情况，研究部署下一步重点工作。 昨日，市住房公积金管理委员会三届六次会议召开，通报相关情况，研究部署下一步重点工作。 会议通报今年1月至8月住房公积金运行情况、上半年受托银行评价和贴息贷政策执行情况；增补2名管委会委员；研究《关于调整住房公积金贷款担保方式及变更抵押权人的议案》《洛阳市商业性个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款管理办法(试行)》。 市委常委、常务副市长、市住房公积金管委会主任孙延文在讲话中指出，今年以来，全市住房公积金运行情况稳中向好，有力支撑了房地产市场持续平稳健康发展。下一步，要坚持围绕中心服务大局，认真履行好住房公积金制度的民生保障职责，推动市委决策部署落到实处、取得实效。要聚焦住房公积金制度定位，发挥委员广泛联系群众的作用，为管委会决策提供全面、科学、合理的依据。要拓展创新思维，解放思想、创新举措，打破思想桎梏，不断推进我市公积金管理工作高质量发展。要树牢“以人民为中心”的理念，坚持问题导向，聚焦群众需求，把群众满意作为一切工作的落脚点，不断提升群众的满意度和幸福感。要强化规范性建设，进一步规范行政业务管理，系统化梳理住房公积金各项政策措施，加大力度补齐制度短板，为住房公积金事业持续高质量发展提供坚强保障。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 卢彦飞)