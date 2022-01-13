81岁的王天奇：“我一辈子就靠写诗活着”

今年81岁的中国一拖退休职工、诗人王天奇，从1960年开始写诗，为写好工人诗歌，他三十年如一日坚守生产一线。近日，记者应邀来到王天奇老人家中，听他聊在中国一拖的工作往事和写作故事。

王天奇老人手不释卷

今年81岁的中国一拖退休职工、诗人王天奇，从1960年开始写诗，为写好工人诗歌，他三十年如一日坚守生产一线。近日，记者应邀来到王天奇老人家中，听他聊在中国一拖的工作往事和写作故事。

他1958年到中国一拖工作，直至退休

王天奇，河南周口人，1958年，他从郑州的河南省第一技工学校毕业，被分配到中国一拖工作。

在中国一拖，王天奇有幸见证了新中国的第一台“东方红”拖拉机开出厂房。他记得，1958年7月20日，中国一拖厂门口，一台大红色的拖拉机披红挂彩，隆隆隆地开出厂门。工人们换上新衣，欢天喜地地迎接新中国生产的第一台拖拉机。

进厂之后，王天奇被分到修造厂，和《记者串门》之前报道过的老诗人边玺中成为同事。

20世纪50年代，以中国一拖为代表的洛阳大型厂矿，出现了许多工人诗人，李清联、边玺中、李六正、王天奇等是其中的代表。

“从1955年到1965年，中国一拖逐渐形成了‘拖厂诗群’，主要成员有十几人。”王天奇回忆道，当时，他们一边造拖拉机，一边创作了大量战天斗地的诗歌。

让人钦佩的是，为了写好工人诗歌，王天奇三十年如一日坚守生产一线，直至1987年被调入中国一拖老干部处工作。

“我在工作之余，唯一的爱好就是写作。”王天奇说，他认为写作来源于生活，他坚守生产一线，就是为了体验和观察工人的生活，给写作寻找不竭的源泉和动力。

王天奇发表作品的样刊和文集

记者看到，王天奇写过《工厂的早晨》(组诗12首)、《钢厂的黄昏》、《锻工房之夜》和《工厂女工》(组诗4首)等工人诗歌，用诗歌记录工厂生活，赞美工人，尤其是“不让须眉”的女工。