发挥乡贤引领示范作用 促进乡村产业融合发展

昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建到嵩县调研指导乡贤返乡创业工作。 昨日，市委常委、统战部部长、副市长李新建到嵩县调研指导乡贤返乡创业工作。 李新建前往嵩县乡贤文化馆，参观了解当地乡贤文化及其发展历程，到城关镇叶岭丹参基地、洛阳阡陌桑田农旅科技有限公司、陆浑镇万安村软籽石榴基地等乡贤返乡创业企业和项目，深入了解企业生产经营、项目运营等情况，并提出指导意见。 李新建强调，要引导各类乡贤人才向乡村振兴一线流动，切实做好情感文化、项目吸引、服务支持、示范引领“四项工作”，以乡情乡愁招引乡贤返乡，以乡贤创业引领乡村产业发展，推动城市资本、技术、人脉等资源回流农村，为乡村振兴提供人才和产业支撑。要突出地方特色，结合当地资源优势和发展定位，引导产业集群发展，有效激活乡村发展动力和特色资源潜在活力，聚焦乡村运营，瞄准新业态，培育乡村创业“新农人”，推动形成多种业态融合发展的产业格局。要持续做好精准对接、要素保障、政策扶持、环境营造等工作，充分发挥乡贤的引领示范作用，鼓励当地政府和居民探索多种合作模式，形成“产业+就业+创业+培训”闭环，以点带面促进“乡贤链+产业链”双链融合，持续做大做强富民展业，让乡贤经济成为农业强、农民富、农村美的活力源泉。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 宋瑞玉）