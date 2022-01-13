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市政协十三届二十六次常委会会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 08:49

　　昨日，市政协十三届二十六次常委会会议召开。市政协主席杨炳旭出席会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神，在中央统战工作会议上的重要讲话精神，在《求是》杂志发表的重要文章《全党必须完整、准确、全面贯彻新发展理念》《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》；传达学习了《中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第四卷的通知》精神；传达了省政协十二届二十七次常委会会议精神；听取了市政府领导关于我市“智慧岛”建设情况的通报和市政协调研室关于“加快推进我市‘智慧岛’建设”调研情况的汇报，围绕“加快推进我市‘智慧岛’建设”主题议政发言，并邀请相关专家就“智慧岛”建设作专题辅导报告。

　　会议强调要高举伟大旗帜，坚持用《习近平谈治国理政》第四卷指导实践，从中汲取真理力量、鼓舞斗争精神、明确前进方向，切实把学习成效转化为奋进新征程、建功新时代的强大合力，努力争当新时代加强和改进人民政协工作排头兵。要助推智慧岛建设，坚持系统化思维、着眼协同化创新、推进市场化运营、突出精细化服务，聚焦问题和短板，深入分析研究，形成具体建议，积极为党政决策建言献计，为贯彻新发展理念推动经济高质量发展增势赋能。要提升履职实效，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神、推动完成全年目标任务、筹备重要会议活动等，统筹做好当前各项工作，为洛阳加快建强副中心、形成增长极作出政协贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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