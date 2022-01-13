海澜集团服装供应链产业基地在洛龙区开工

海澜之家，一个家喻户晓的服装国民品牌。洛阳，一个厚重历史文化与现代工业文明交相辉映的名城。如今，在构建新发展格局的当下，双方上演了一场地企合作、共赢未来的“双向奔赴”。

海澜之家，一个家喻户晓的服装国民品牌。洛阳，一个厚重历史文化与现代工业文明交相辉映的名城。如今，在构建新发展格局的当下，双方上演了一场地企合作、共赢未来的“双向奔赴”。

28日，在全省第六期“三个一批”项目建设活动中，海澜之家服装供应链产业基地项目在洛龙区开工建设。这是海澜集团首次走出江苏总部在全国布局的第一个服装供应链产业基地，也将是企业谋划未来发展的战略基地。

“考察选址四天完成，企业注册一天拿证，洛阳务实服务的高效率、高质量发展的加速度，让我们耳目一新。”海澜集团党委书记、董事长周立宸在代表开工企业发言时如是说。

其实，诞生于江苏省江阴市的海澜集团，距离洛阳近千公里。此前，洛阳与海澜集团并无过多交集。那么，双方缘何能够千里姻缘“衣”线牵？周立宸坦陈，企业的战略布局、洛阳营商环境，促成了美好合作的“一见钟情”。

就企业而言，当前，市场主体的投资取向正加快由以成本为取向的产业转移向以市场为取向的产业布局转变。海澜集团锚定“十四五”进军世界500强企业目标，正在积极前瞻谋划高质量发展的战略布局。

对地方而言，作为中原城市群副中心城市，洛阳拥有明显的区位优势、良好的产业素养和辐射中西部的广阔市场，正在聚焦产业发展“风口”，大力推进精准招商，以头部企业进驻厚植高质量发展新优势。

在这样的背景下，得益于省政府牵线，海澜集团管理团队首次把目光聚焦中原，开启了难忘的“洛阳之旅”。

7月19日至20日，海澜集团考察团队先行抵洛考察县区；21日，周立宸率队旋即来洛，就项目选址、合作协议等进行商谈；22日，海澜集团牵手洛阳，双方正式签约，落户洛龙区；25日，企业完成注册，当天拿到营业执照……一个总投资20亿元、带动2.8万人就业的重大项目，几乎以令人难以置信的速度签约落地。

从洽谈到签约的高效与诚意，在开工阶段也展现得淋漓尽致。签约后，市区两级组建专班，倒排工期、挂图作战，集中资源、集中力量，逐一解除企业遇到的困难和后顾之忧，确保了项目在签约2个月时间内顺利实现正式开工。

项目还在建设，招工就已启动。目前，海澜集团已经面向社会开展公开招聘。根据规划，地企双方将分两期快速建设42万平方米生产基地，打造产品涵盖西装、西裤、夹克、休闲服、衬衫、T恤等的一流智能工厂。

不止于此，未来，按照产业集群发展理念，双方将在“延链、补链、强链”上做文章，促进上下游服装产业集聚，打造在国内具有重要影响力的服装产业集群。

营商环境好不好，企业家用脚来投票。海澜集团的落户，就是洛阳改善营商环境的最佳例证。周立宸表示，作为江苏省总商会副会长、全国工商联纺织服装业商会常务会长，他将把在洛阳投资成功的鲜活案例传播出去，推动更多的企业来洛阳投资兴业、扎根结缘。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧）