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再创一个干事创业的火红年代
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.09.30 08:23

　　这是激荡人心的岁月，这是波澜壮阔的征途。

　　昨天，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场举行。聚光灯下、镜头之前，在介绍与聆听、提问与回答之间，一幅展现新时代洛阳发展成就的画卷徐徐铺展。一组组亮眼数字、一个个民生工程、一项项发展成就，见证了河洛儿女勠力同心的辛勤付出，更见证了这片热土的日新月异与澎湃活力。

　　时间丈量成长，奋斗定义辉煌。

　　回首来路，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下，我们共同走过的这十年，每一个追梦的脚步都铿锵坚实，每一滴挥洒的汗水都闪耀光芒。凝望烟波浩渺的历史长河，十年时光不过短暂一瞬，但环顾河洛大地的沧桑巨变，这十年在建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的宏阔征程上，注定是载入史册的浓重一笔。

　　十年奋进，我们在超越自我中追赶时代。全市经济总量连跨3个千亿台阶，在全国城市排名中从第51位攀升到第45位，规上工业利润总额年均增长12.5%，地铁双线运行，成为中西部地区首个拥有地铁的非省会城市，6个贫困县、728个贫困村、49.9万建档立卡贫困人口全部脱贫，农村居民人均可支配收入翻了一番多……走过十年，一张城市向强、百姓向富的提气成绩单，折射出这座城市的强劲韧性与广阔前景。

　　十年砥砺，我们在奋勇争先中更加出彩。综观“干货满满”的发布会，从重点实验室、产业研究院、中试基地等创新平台纷纷涌现，到高成长性企业、高新技术企业、上市企业竞相倍增；从宁德时代、大华科技等头部企业纷至沓来，到新能源电池等十大风口产业集群蓄势崛起；从呼南高铁焦洛平段年内开工，到社区体育公园、邻里中心、养老中心遍地开花；从越来越多青年来洛打拼，到数以万计乡贤返乡创业……澎湃激荡的创新动能、持续释放的产业活力、涌动城乡的蓬勃朝气，无不映照着这座城市的进阶跃升，赋予着新时代洛阳更绚丽的发展光彩。

　　十年栉风沐雨，十年春华秋实。这十年，洛阳前行的每一步，都是为了成为副中心、增长极应有的样子，都是为了追逐重振辉煌的光荣与梦想。这十年，河洛儿女以大地作纸、以奋斗作笔，把逐梦的辉煌写在了历史深处！

　　日升月恒，江海奔流，时间的脚步从不停歇。犹记一年前，在市委十二届一次全会后，新一届市委常委与媒体见面时，一句“在洛阳再创一个激情燃烧、干事创业的火红年代”响彻全场、直抵人心。踏上新征程，今天的洛阳正锚定万亿级经济总量目标，以产业发展等“三项重点工作”为牵引，开启新的跋涉之路。前进路上没有一马平川的坦途，尤需你我秉持敢为人先的志气、迎难而上的勇气、革故鼎新的锐气，艰苦奋斗再创业。

　　征途漫漫，唯有奋斗。“把握生命里的每一分钟，全力以赴我们心中的梦”，洛阳发展必将抵达一片更加出彩的新天地！(洛平)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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