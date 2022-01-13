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这十年，洛阳农村居民人均可支配收入翻了一番多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 19:28

　　29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场举行。洛阳市委副书记、政法委书记杨骁围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化回答记者提问。

　　杨骁说，洛阳地处豫西，地形地貌“五山四岭一分川”，城乡二元结构特征较为鲜明。党的十八大以来，洛阳坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴战略，坚决稳住“三农”基本盘，努力克服自然灾害、新冠疫情等不利因素影响，深入推进农业供给侧结构性改革，着力推动农业高质量发展，全市农业农村基础活力明显增强，农业综合效益和农业现代化水平明显提高。2021年全市完成第一产业增加值261.01亿元，较2012年增加57.92亿元，年均增长4.2%。

　　脱贫攻坚取得决定性胜利。全市6个贫困县全部摘帽、728个贫困村全部出列、49.9万贫困人口全部脱贫。

　　农业高质量发展步伐加快。建成高标准农田238万亩，粮食总产连续7年超45亿斤，优质杂粮、林果、中药材等特色农业种植面积达532万亩， “三品一标”农产品数量318个、居全省第一。

　　农民收入实现翻番。2021年农村居民人均可支配收入达到1.73万元，比2012年翻了一番多，城乡居民人均收入比由2012年的2.91缩小至2.44。

　　农村人居环境整治取得重要成果。全市99%的村庄达到干净整洁目标，卫生厕所普及率达93.2%，生活污水处理率达55%。

　　农村基础设施不断完善。全市农村公路总里程达到1.68万公里，农村集中供水率和自来水普及率均稳定在90%以上，县域基层医疗卫生部门全部具备远程医疗服务能力。

　　农村改革取得新进展。农村承包地“三权分置”全部完成，农村集体产权制度改革全面完成，实现集体经济“空白村”全部清零。

　　关于洛阳创新实施乡村振兴“151”工作举措，杨骁说，去年以来，洛阳坚持富民导向，创新提出乡村振兴“151”工作举措，以“小切口”做好乡村振兴“大文章”，开创了新时代“三农”工作新局面。

　　一是巩固拓展脱贫攻坚成果成效斐然。坚决落实“四个不摘”，全市脱贫人口和现有监测对象1.45万户、4.9万人，均已实现帮扶措施全覆盖，致贫返贫风险始终保持动态清零。

　　二是“三清两建”推进乡村治理成效明显。坚持“清资产、清村霸、清矛盾”“建强村经济组织、村自治组织”一体谋划、一体安排、一体推进，清收集体资金(资产)超过36亿元、刑事拘留811人、化解矛盾5.9万起；建成村经济组织1.12万个、村自治组织2.74万个，化解了矛盾、凝聚了民心，夯实了基础、推动了发展。

　　三是乡贤返乡创业发展乡村产业势头迅猛。6.5万名乡贤返乡创业，领办各类实体1.2万个，带动就业26.8万人，伊川小米、汝阳红薯、栾川民宿等农业品牌在乡贤参与下发展起势。

　　四是乡村运营推动乡村建设焕然一新。把市场运营理念引入乡村建设，让乡村资源对接市场，改善乡村环境，发展乡村产业。目前，全市创建“达标村”1025个、 “精品村”62个，大力推动农村供排水一体化、厕所革命、垃圾治理，农村人居环境实现净起来、绿起来、亮起来、美起来。

　　五是集镇建设促进城乡融合一体推进。把中心集镇作为连城带乡的关键载体，首批打造38个试点集镇，谋划开工522个项目，完成投资86亿元，通过基础设施、公共服务、产业配套一体提升，实现资源集约、产业集聚、人口集中、功能聚合。

　　六是“三变”改革激发乡村发展充满活力。探索完善资源变资产、资金变股金、农民变股东，发展适度规模经营，壮大集体经济，实现强村富民。全市年收入达10万元的村集体经济组织占比达到84%。

　　七是加强党的领导为推进乡村振兴提供根本保证。严格落实“五级书记”抓乡村振兴总要求，坚持以“五星”支部创建为引领，着力建强基层党组织。1904名乡镇(街道)干部直接联系群众1.43万户，村支书报酬平均提升至3000元以上，基层干部干事创业热情高涨，基层党组织战斗堡垒作用显著增强。

　　杨骁最后说，乡村振兴的广阔天地大有可为。正值金秋，河洛大地壮美的丰收画卷斑斓多彩。欢迎各界朋友到洛阳，看丰收画卷、品美味瓜果、游秀美乡村，与父老乡亲共同分享丰收的喜悦。洛阳将进一步动员全市上下，积极投身乡村振兴伟大实践，努力实现农业强、农村美、农民富，让乡亲们的生活芝麻开花节节高、日子越过越红火。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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