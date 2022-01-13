这十年，洛阳城区面积从803平方公里拓展到2229平方公里

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委常委、副市长梁庆围绕完善城市功能、提升城市品质回答记者提问。

梁庆说，十年来，洛阳狠抓城市建设发展，坚持新建与改造并进，内塑气质，外提颜值，城市框架不断拉大，功能和品位不断提升，城市综合承载力、辐射带动力和吸引力显著增强。城区面积从803平方公里拓展到2229平方公里，常住人口从191.8万增长到356.8万；轨道交通1、2号线先后投用；老旧小区、棚户区改造持续推进，惠及80多万群众；人均公园绿地面积由6.94平方米增至16.15平方米，实现“300米见绿、500米见园”的目标，人民群众在城市建设快速发展中得到了更多获得感、幸福感。

他介绍，当前，洛阳正在按照省委提出的“加快城市品质提升”要求，聚焦打造平台型创新城市、全国文明典范城市和青年友好型城市“三大目标”，推动城市建设从注重规模速度向重视质量效益转变。

洛阳将持续加快重大基础设施建设。围绕建设全国性综合交通枢纽城市，积极推动洛阳机场三期、呼南高铁焦洛平段建设；加快推进济源至新安、郑州至洛阳等6条高速公路建设，形成“三纵、三横、三环”高速路网，实现机场、铁路、高速顺畅衔接，全面提升城市交通转换效率。

洛阳将持续推进社区服务设施建设。聚焦提升社区公共服务水平，积极打造社区“邻里中心”，为居民提供医疗卫生、养老托管、文化娱乐等各类服务；加快推进社区体育公园和健身中心建设，力争在3年内将洛阳打造成为“社区公园体育化、体育公园社区化”的全民健身典范城市。

老旧小区改造是另外一个建设重点。洛阳将按照“位置相邻、邻里相望、文化相连、生活相关”原则实施组团连片改造，在实施道路整修、环境治理、三线入地、加装电梯等硬件改造的基础上，洛阳将积极推动专业物业管理全覆盖、成立社区自治组织、新时代文明实践站建设等软件提升，实现老旧小区共改、共管、共享新格局。

在棚户区改造方面，洛阳将紧盯城市建设发展薄弱区，打破行政区划和自然界限，整片区、整街坊统一规划、集中安置。同时，注重传承历史文脉，在维护“现代唐风”城市主体风貌基础上，着力打造体现“工业遗产”“国花牡丹”“黄河文化”“伏牛山水”等不同特色的棚户区改造“升级版”。按照计划，2024年底前，全市121个棚户区改造项目将全部建成交付，彻底解决群众回迁安置问题。

开展市政设施微改造，是洛阳提升城市品质的一个重要抓手。今年起，洛阳将坚持从微小处入手，每年筹划实施一批“微改造”工程，加快停车充电设施、慢行道路、公厕建设，优化布局口袋公园、文化长廊、小广场，大力改造背街小巷、农贸市场、断头路，让市政“微改造”解决群众“小烦恼”，不断增加居民生活的舒适度、方便度和满意度。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)