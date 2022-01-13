从2012年到2021年，洛阳人才总量从53万增长到102万

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。

29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委常委、组织部部长何伟围绕青年友好型城市建设回答记者提问。

何伟说，青年因城市而聚，城市因青年而兴。习近平总书记强调，“青年人才是国家战略人才力量的源头活水”。洛阳市委高度重视包含青年人才在内的各类人才队伍建设，深入实施“人才强市”战略，持续深化人才发展体制机制改革，人才规模不断壮大，人才环境不断优化，创新创造活力不断增强，全市人才总量从2012年的53万增长到2021年的102万。去年以来，市委提出建设青年友好型城市，出台《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，让洛阳成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

洛阳重点采取四方面措施：

一、优化平台支撑，引领汇聚青年人才。事业激励人才，人才成就事业。洛阳市注重打造全要素、多层次的创新创业平台，为青年人才施展才华提供广阔舞台。一是做强创新平台。重点建设伊滨科技城、洛阳高新区“两大基地”，打造科技产业社区、新型研发机构、高新技术企业“三个载体”，加快建设运营龙门实验室，全市高新技术企业数量达903家，创新平台总数达2696个，位居全省前列。二是做大产业平台。以抢抓产业风口为主线，深化“五链耦合”，培育10个重点发展的产业集群，大力推进“五区联动”发展，全力打造2个千亿级、7个百亿级产业集群。三是做优“双招双引”。围绕产业优势加大精准招商和招才引智力度，宁德时代、华为技术一批龙头企业落地，吸引各类青年人才超1.8万人，未来5年，我市将吸引汇聚超5万名青年人才，新增50万人才资源，为加快建设国家创新高地和区域人才中心提供有力支撑。

二、优化政策支持，培育成就青年人才。积极构建“1+22”人才政策体系，为青年人才就业创业等方面提供政策支持。一是增加扶持力度。来洛应聘青年可免费入住城区21家青年驿站，每年3次，每次5天。青年人才首次创办小微企业，最高可获15万元资金扶持；青年人才参与市级重大科技创新专项最高给予60万元资金支持。对入选“河洛青年人才托举工程”“河洛青年创新创业人才”的分别给予最高5万元和30万元资金支持。二是强化金融支持。全市设立7支创投基金，总规模超过500多亿元，在全省率先推广“科技贷”“成长贷”“知识产权质押贷”。在洛创业青年可享受100万到300万元不等的创业担保贷款，去年以来我市成功发放贷款25.8亿元，扶持了1.4万青年就业创业。三是拓展就业岗位。“十四五”期间每年提供岗位约20万个，其中青年人才岗位约3万个，各级机关事业单位、国有企业、基层服务项目、就业见习岗位等，招聘1万人以上。

三、优化安居体系，服务保障青年人才。安居才能乐业。洛阳市全面提升住房保障、教育医疗水平，让青年人才安身、安心、安业。一是加大保障住房供给。加大保障性租赁住房、青年人才公寓、产业社区公寓供给力度。全市建成投用青年人公寓2016套，在建2500余套；“十四五”期间将筹集公寓10万套，保障青年人才来洛安居无忧。二是提升补贴贷款额度。来洛就业创业高技能人才、专业技术人才与高学历人才同步享补贴政策，最高可以申请10万元购房补贴、7.2万元生活补贴、4.3万元租房补贴，公积金贷款额度提升至65万元。三是拓增教育医疗资源。在青年人才集聚区域改扩建幼儿园34所、中小学12所、新建现代化高中7所，设立3个国家级、5个省级区域医疗中心，引进和培育一批重点学科带头人，切实为青年人才子女入学、就医提供优质资源。

四、优化城市品质，吸引留住青年人才。坚持不断提升城市功能品质与青年的契合度，为青年人才营造多姿多彩的生活环境，让更多青年聚洛留洛。一是深化文旅融合。坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”理念，实施“洛阳IP”联动计划，《唐宫夜宴》《风起洛阳》等节目火爆出圈，推动洛邑古城、隋唐洛阳城创建国家级夜间文旅消费集聚区，建设全国重要的沉浸式文旅目的地。二是丰富消费业态。建设青年友好街区，引入动漫、剧本杀等“沉浸式”业态和“体验类”服务；推出一批青年公园，举办音乐节、露营节，发展星空酒吧、自助烧烤、户外电影，满足青年人多样化社交消费需求。三是打造舒心环境。全市建成投用161个社区体育公园(健身中心)、200余座城市书房、300余处城市游园、1000公里健康步道，形成了15分钟健身圈、阅读圈、休闲圈，为青年人才提供优美宜居的舒适环境。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）