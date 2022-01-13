洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从2012年到2021年，洛阳人才总量从53万增长到102万
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 17:43

　　29日下午，“河南这十年”主题系列新闻发布会洛阳专场在河南省人民政府新闻发布厅举行。洛阳市委常委、组织部部长何伟围绕青年友好型城市建设回答记者提问。

　　何伟说，青年因城市而聚，城市因青年而兴。习近平总书记强调，“青年人才是国家战略人才力量的源头活水”。洛阳市委高度重视包含青年人才在内的各类人才队伍建设，深入实施“人才强市”战略，持续深化人才发展体制机制改革，人才规模不断壮大，人才环境不断优化，创新创造活力不断增强，全市人才总量从2012年的53万增长到2021年的102万。去年以来，市委提出建设青年友好型城市，出台《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，让洛阳成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

　　洛阳重点采取四方面措施：

　　一、优化平台支撑，引领汇聚青年人才。事业激励人才，人才成就事业。洛阳市注重打造全要素、多层次的创新创业平台，为青年人才施展才华提供广阔舞台。一是做强创新平台。重点建设伊滨科技城、洛阳高新区“两大基地”，打造科技产业社区、新型研发机构、高新技术企业“三个载体”，加快建设运营龙门实验室，全市高新技术企业数量达903家，创新平台总数达2696个，位居全省前列。二是做大产业平台。以抢抓产业风口为主线，深化“五链耦合”，培育10个重点发展的产业集群，大力推进“五区联动”发展，全力打造2个千亿级、7个百亿级产业集群。三是做优“双招双引”。围绕产业优势加大精准招商和招才引智力度，宁德时代、华为技术一批龙头企业落地，吸引各类青年人才超1.8万人，未来5年，我市将吸引汇聚超5万名青年人才，新增50万人才资源，为加快建设国家创新高地和区域人才中心提供有力支撑。

　　二、优化政策支持，培育成就青年人才。积极构建“1+22”人才政策体系，为青年人才就业创业等方面提供政策支持。一是增加扶持力度。来洛应聘青年可免费入住城区21家青年驿站，每年3次，每次5天。青年人才首次创办小微企业，最高可获15万元资金扶持；青年人才参与市级重大科技创新专项最高给予60万元资金支持。对入选“河洛青年人才托举工程”“河洛青年创新创业人才”的分别给予最高5万元和30万元资金支持。二是强化金融支持。全市设立7支创投基金，总规模超过500多亿元，在全省率先推广“科技贷”“成长贷”“知识产权质押贷”。在洛创业青年可享受100万到300万元不等的创业担保贷款，去年以来我市成功发放贷款25.8亿元，扶持了1.4万青年就业创业。三是拓展就业岗位。“十四五”期间每年提供岗位约20万个，其中青年人才岗位约3万个，各级机关事业单位、国有企业、基层服务项目、就业见习岗位等，招聘1万人以上。

　　三、优化安居体系，服务保障青年人才。安居才能乐业。洛阳市全面提升住房保障、教育医疗水平，让青年人才安身、安心、安业。一是加大保障住房供给。加大保障性租赁住房、青年人才公寓、产业社区公寓供给力度。全市建成投用青年人公寓2016套，在建2500余套；“十四五”期间将筹集公寓10万套，保障青年人才来洛安居无忧。二是提升补贴贷款额度。来洛就业创业高技能人才、专业技术人才与高学历人才同步享补贴政策，最高可以申请10万元购房补贴、7.2万元生活补贴、4.3万元租房补贴，公积金贷款额度提升至65万元。三是拓增教育医疗资源。在青年人才集聚区域改扩建幼儿园34所、中小学12所、新建现代化高中7所，设立3个国家级、5个省级区域医疗中心，引进和培育一批重点学科带头人，切实为青年人才子女入学、就医提供优质资源。

　　四、优化城市品质，吸引留住青年人才。坚持不断提升城市功能品质与青年的契合度，为青年人才营造多姿多彩的生活环境，让更多青年聚洛留洛。一是深化文旅融合。坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”理念，实施“洛阳IP”联动计划，《唐宫夜宴》《风起洛阳》等节目火爆出圈，推动洛邑古城、隋唐洛阳城创建国家级夜间文旅消费集聚区，建设全国重要的沉浸式文旅目的地。二是丰富消费业态。建设青年友好街区，引入动漫、剧本杀等“沉浸式”业态和“体验类”服务；推出一批青年公园，举办音乐节、露营节，发展星空酒吧、自助烧烤、户外电影，满足青年人多样化社交消费需求。三是打造舒心环境。全市建成投用161个社区体育公园(健身中心)、200余座城市书房、300余处城市游园、1000公里健康步道，形成了15分钟健身圈、阅读圈、休闲圈，为青年人才提供优美宜居的舒适环境。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 新安县主城区开展区域全员核酸检测
  • 以案释法：酒后挪车算酒驾吗？听听法...
  • 华久新能源综合能源站开工 预计年底前...
  • 会说话的老物件：一本老旧同学录，一...
  • 洛阳市气象局发布国庆假期天气预报
  • 篮球场上身轻如燕 67岁的他如飞扬少年
  • 新安县发现1例新冠肺炎无症状感染者
  • “河南这十年”主题系列新闻发布会洛...
  • “秋老虎”变“纸老虎” 洛阳白天晴热...
  • 9家不合格液化石油气经营企业被立案查处
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    走进博物馆 感受河洛文...
    宜阳大寨村：见缝插针...
    街头艺人“上线” 为洛...
    科普鸟类知识！快来隋...
    精彩热帖

    初秋随拍

    国花园里赏花境

    秋收玉米

    石榴
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605